Ice Dragons wollen sich festsetzen

Herford. (PM HEV) Aufmerksam bleiben – der Herforder Eishockey Verein schaut auf das nächste Wochenende in der Oberliga Nord Hauptrunde.

In der Freitagsbegegnung steht für die Ice Dragons die schwierige Auswärtshürde Saale Bulls Halle auf dem Programm, bevor am Sonntag in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Füchse Duisburg ihre Visitenkarte abgeben. Die Ostwestfalen wollen in beiden Spielen versuchen, ihre derzeit gute Position in der Tabelle zu stabilisieren und sich im Mittelfeld festzusetzen. Nach den ersten sechs Spieltagen nimmt der HEV mit 9 Punkten Platz 6 in der Tabelle ein, wobei die Mannschaft um Kapitän Marius Garten jedoch weiterhin aufmerksam bleiben muss. Knapp und spannend ging es an den ersten Spieltagen in der Oberliga Nord zur Sache und alle Teams stehen derzeit noch nah beieinander. Mittendrin das Herforder Team, das gerne den ordentlichen Start bestätigen möchte, hierfür jedoch auch weiterhin punkten muss.

Trotz guter Leistungen blieb den Ice Dragons ein Auswärtspunkt bislang noch verwehrt. Die nächste Gelegenheit besteht bei den Saale Bulls Halle am Freitag ab 20.00 Uhr. Halle zählt zu den Top-Adressen der Liga, findet sich aktuell jedoch mit 8 Punkten unmittelbar hinter Herford, hat jedoch auch noch eine Nachholbegegnung in Rostock zu bestreiten. Die Duelle mit den Hallensern brachten in der Vergangenheit völlig unterschiedliche Ergebnisse für Herford. Deutliche Niederlagen, knappe Spiele und auch tolle Erfolge – für den HEV war fast alles mit dabei und gerne möchte das Team nun auch erstmals in dieser Saison etwas Zählbares aus der Fremde mitnehmen.

Zuhause haben die Ostwestfalen eine blütenreine Weste und wussten die heimischen Fans zu begeistern. Lohn war ein ausverkauftes Haus gegen die Hammer Eisbären, die durch eine starke kämpferische Leistung mit 3:2 (0:0/1:2/2:0) besiegt wurden. Gegen die Füchse Duisburg ist ein ähnlich spannendes Spiel fast schon vorprogrammiert. Auch der Sonntagsgegner hat derzeit 8 Punkte auf dem Konto und ist dem HEV dicht auf den Fersen. Zuletzt besiegte das Team, das vom ehemaligen Herforder Coach Risto Kurkinen trainiert wird, die Saale Bulls Halle relativ sicher mit 4:1 und unterstrichen ihre Ambitionen. Ab 18.30 Uhr wird sich in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zeigen, wer die Nase vorn haben wird und die nächsten wertvollen Zähler einfährt.

Chefcoach Henry Thom musste Anfang der Woche jedoch dem einen oder anderen Akteur noch eine Pause zugestehen, da mehrere Spieler mit Erkältungen und Blessuren zu tun hatten. Aufgrund seiner Verletzung wird Philip Woltmann definitiv ausfallen und Niklas Hildebrand ist für das Spiel in Halle noch gesperrt. „Bei der ersten Trainingseinheit fehlten mehrere Spieler mit Erkältungen, die bereits am vergangenen Wochenende etwas angeschlagen waren. Im Laufe der Woche wird sich dann zeigen, wer auf das Eis zurückkehrt“, ließ Chefcoach Henry Thom den Kader für den Doppelspieltag am Dienstag noch ein wenig offen.

Tickets für die Begegnung am Dienstag gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.