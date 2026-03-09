Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Ice Dragons wollen Serie ausgleichen
Herforder EV

Ice Dragons wollen Serie ausgleichen

9. März 20261 Mins read50
Share
© Herforder EV
Share

Herford. (PM HEV) Das PlayOff-Achtelfinale der Oberliga macht Station in Ostwestfalen.

Nachdem der Herforder Eishockey Verein im ersten Spiel der „Best of 5“-Serie dem Topfavoriten Deggendorfer SC beim 2:5 (1:1/0:1/1:3) lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe bot, will man nun noch einen Schritt weiter gehen. In der heimischen Drachenhöhle versuchen die Ice Dragons im Dienstagsspiel ab 20.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ den Heimvorteil zu nutzen, um den Ausgleich zu erzwingen.

Rund 48 Stunden werden mit dem Auftaktbully vergangen sein. Zeit für beide Teams, nicht nur den Austragungsort von Niederbayern nach Ostwestfalen zu verlegen, sondern auch taktisch noch einmal nachzujustieren und eine sehr kurze Phase der Regeneration zu finden, um neue Kräfte für das zweite Spiel zu sammeln.

Die Begegnung am vergangenen Sonntag verlief deutlich ausgeglichener, als viele es erwartet hatten. Beide Trainer hatten hingegen eine durchaus knappe und intensive Partie erwartet. Während Casey Fratkin auf Deggendorfer Seite immer wieder betonte, dass mit Herford ein echter Härtetest wartet, glaubte sein Gegenüber Henry Thom an die Chancen für sein Team. Auch wenn sich am Ende der Favorit durchsetzen sollte, behielten beide Coaches mit ihren Einschätzungen recht.

Nun wartet eine neue Aufgabe und das zweite Spiel beginnt wieder bei Null. In der vergangenen Saison gelang dem HEV ebenfalls im Achtelfinale im Heimspiel der beste Auftritt gegen den DSC. Mit 3:2 behielten die Gäste nur knapp die Oberhand und stellten damals die Weichen in Richtung Viertelfinale. Jedoch wurde Deggendorf mehr in Herford gefordert, als ihnen lieb war.
Nun will die Mannschaft um Kapitän Nick Walters noch ein paar Prozent draufpacken, die Gäste noch mehr ärgern und mit einem Sieg dafür sorgen, dass der Deggendorfer SC in jedem Fall noch ein weiteres Mal am kommenden Sonntag nach Ostwestfalen reisen muss.

Tickets für das Spiel gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn um 19.00 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
963
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Vienna Capitals scheitern in den Pre-Playoffs erneut an Fehérvár

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Deggendorfer SCHerforder EV

Starker Auftritt der Ice Dragons trotz Niederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Spiel des...

By9. März 2026
Herforder EV

Ice Dragons beenden Zwischenrunde mit Niederlage gegen Hamm

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Zwischenrunde der Oberliga...

By4. März 2026
Herforder EV

Derby zum PlayOff-WarmUp: Herford trifft auf Hammer Eisbären

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein beendet die Zwischenrunde der Oberliga...

By2. März 2026
Herforder EVTecArt Black Dragons Erfurt

Das Wunder von der Werre: Ice Dragons ziehen in die PlayOffs ein!

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum zweiten Mal in...

By2. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten