Ice Dragons wollen Serie ausgleichen

Herford. (PM HEV) Das PlayOff-Achtelfinale der Oberliga macht Station in Ostwestfalen.

Nachdem der Herforder Eishockey Verein im ersten Spiel der „Best of 5“-Serie dem Topfavoriten Deggendorfer SC beim 2:5 (1:1/0:1/1:3) lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe bot, will man nun noch einen Schritt weiter gehen. In der heimischen Drachenhöhle versuchen die Ice Dragons im Dienstagsspiel ab 20.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ den Heimvorteil zu nutzen, um den Ausgleich zu erzwingen.

Rund 48 Stunden werden mit dem Auftaktbully vergangen sein. Zeit für beide Teams, nicht nur den Austragungsort von Niederbayern nach Ostwestfalen zu verlegen, sondern auch taktisch noch einmal nachzujustieren und eine sehr kurze Phase der Regeneration zu finden, um neue Kräfte für das zweite Spiel zu sammeln.

Die Begegnung am vergangenen Sonntag verlief deutlich ausgeglichener, als viele es erwartet hatten. Beide Trainer hatten hingegen eine durchaus knappe und intensive Partie erwartet. Während Casey Fratkin auf Deggendorfer Seite immer wieder betonte, dass mit Herford ein echter Härtetest wartet, glaubte sein Gegenüber Henry Thom an die Chancen für sein Team. Auch wenn sich am Ende der Favorit durchsetzen sollte, behielten beide Coaches mit ihren Einschätzungen recht.

Nun wartet eine neue Aufgabe und das zweite Spiel beginnt wieder bei Null. In der vergangenen Saison gelang dem HEV ebenfalls im Achtelfinale im Heimspiel der beste Auftritt gegen den DSC. Mit 3:2 behielten die Gäste nur knapp die Oberhand und stellten damals die Weichen in Richtung Viertelfinale. Jedoch wurde Deggendorf mehr in Herford gefordert, als ihnen lieb war.

Nun will die Mannschaft um Kapitän Nick Walters noch ein paar Prozent draufpacken, die Gäste noch mehr ärgern und mit einem Sieg dafür sorgen, dass der Deggendorfer SC in jedem Fall noch ein weiteres Mal am kommenden Sonntag nach Ostwestfalen reisen muss.

Tickets für das Spiel gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn um 19.00 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.