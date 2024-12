Ice Dragons wollen Serie ausbauen

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein geht die Punktejagd in der Oberliga Nord Hauptrunde weiter. Nach einem starken 5-Zähler-Wochenende und drei Siegen...

Nach einem starken 5-Zähler-Wochenende und drei Siegen in Folge, wollen die Ice Dragons ihre Erfolgsserie ausbauen. In der Freitagsbegegnung sind zunächst die Füchse Duisburg ab 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu Gast, am Sonntag geht die Reise für die Ostwestfalen zu den Saale Bulls Halle.

Fünfmal hintereinander war die heimische Drachenhöhle mit 1029 Zuschauern ausverkauft und die Mannschaft um Kapitän Marius Garten hat durch die eigene Leistung beste Zuschauerwerbung betrieben. Mit den Füchsen Duisburg erwarten die Ice Dragons nun den Tabellenneunten, der aktuell versucht, sich Stück für Stück weiter nach vorne zu arbeiten. Zwar gab es am vergangenen Sonntag eine deutliche 2:8-Niederlage in Tillburg, am Freitag zuvor überzeugte Herfords nächster Gegner jedoch mit einem 5:2-Erfolg im Derby gegen die Moskitos Essen. Die beiden bisherigen Vergleiche entschieden die Ostwestfalen für sich. Siegte man beim ersten Duell in heimischer Halle recht deutlich mit 8:4, so gab es in Duisburg vor wenigen Wochen ein knappes 5:4 für die Ice Dragons.

Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom zu den Saale Bulls Halle. Der Tabellenzehnte will unbedingt den Tabellenkeller verlassen und kämpft derzeit um jeden Zähler. Im November gelang es den Saale Bulls alle drei Punkte beim 5:3 aus Herford zu entführen, während der HEV in Halle im Oktober mit 4:1 gewann. Nun darf man gespannt sein, wer das dritte Saisonduell beider Kontrahenten für sich entscheidet.

Tickets für das Spiel gegen Duisburg gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr zudem eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Verein empfehlen aufgrund der derzeit sehr hohen Ticketnachfrage die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen vor dem Haupteingang zu verhindern. Alle Spiele der Oberliga Nord werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

