Ice Dragons wollen Punktejagd fortsetzen

Herford. (PM HEV) Mit Volldampf weiter – für den Herforder Eishockey Verein steht das nächste Wochenende in der Oberliga Nord auf dem Programm.

Die Punktejagd für die PlayOffs führt die Ice Dragons in der Freitagsbegegnung zunächst zu den Füchsen Duisburg, bevor es am Sonntag ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum mit Spannung erwarteten Duell mit den Hannover Indians kommt.

Nachdem die Ostwestfalen gleich am Auftaktwochenende die ersten Zähler mit einem Sieg gegen die Rostock Piranhas einfuhren, will die Mannschaft von Henry Thom nun weiter punkten. „Wir denken, wie in der Vorsaison von Spiel zu Spiel und von Aufgabe zu Aufgabe. Wir wollen aber möglichst an jedem Wochenende punkten“, gab Herfords Chefcoach bereits nach dem letzten Spiel am Sonntagabend bei den Hannover Scorpions als Devise aus.

Duisburg und die Hannover Indians haben in den Sommermonaten eine Art Runderneuerung des Kaders erfahren. Viele Spieler wurden abgegeben und durch Neuzugänge ersetzt. Beide Mannschaften dürften durchaus hohe Erwartungen an die soeben begonnene Spielzeit haben. Wie der HEV starteten auch die Füchse und die Indians erfolgreich in die Saison. Duisburg besiegte in eigener Halle zunächst die Black Dragons aus Erfurt mit 4:0, mussten dann jedoch in eine 3:6-Niederlage bei den Rostock Piranhas einwilligen. Nach einem spielfreien Freitag starteten die Hannover Indians mit einem souveränen 5:1-Sieg gegen die Herne Miners.

Wie intensiv in dieser Spielzeit um jeden Zähler gekämpft werden muss, zeigte bereits das erste Wochenende. Bereits nach zwei Spieltagen haben bis auf den Herner EV sämtliche Teams gepunktet und lediglich die beiden Hannoveraner Mannschaften weisen aktuell eine blütenweiße Weste auf.

Tickets für die Sonntagsbegegnung sind online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de erhältlich. Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Spiele der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins unbedingt die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

