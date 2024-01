Ice Dragons wollen in der Erfolgsspur bleiben

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein steht das nächste Wochenende in der Oberliga Nord Hauptrunde auf dem Programm. Dabei wollen...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein steht das nächste Wochenende in der Oberliga Nord Hauptrunde auf dem Programm.

Dabei wollen die Ice Dragons versuchen, an die beiden vergangenen Spieltage anzuknüpfen und die Erfolgsserie auszubauen. Nach dem 4:2-Auswärtssieg in Halle und dem dramatischen 5:4-Erfolg über Duisburg nach Penaltyschießen fuhr der HEV zuletzt fünf Punkte ein und hat zudem viel Selbstvertrauen getankt.

In der Freitagsbegegnung steht das nächste HEV-Duell gegen die Herne Miners auf dem Programm. Ab 20.30 Uhr präsentiert das Unternehmen QIN-Form GmbH & Co. KG anlässlich des 10jährigen Bestehens die Begegnung in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Herne steht derzeit mit 43 Punkten auf Platz 9 der Tabelle und möchte den Kontakt zu den direkten PlayOff-Plätzen halten. Nach drei Niederlagen gegen Leipzig, in Erfurt und gegen die Hannover Indians setzten die Miners am Sonntag im Derby bei den Moskitos Essen ein dickes Ausrufezeichen und gewannen mit 4:3 beim Tabellenzweiten. Die beiden bisherigen HEV-Duelle der Saison gewann Herne mit 10:4 und 5:4. Besonders die knappe Partie in Herne dürfte den Herforder Fans noch in Erinnerung geblieben sein.

Rund zwei Minuten vor dem Ende lagen die Ice Dragons mit 4:3 in Führung, kassierten dann zunächst den Ausgleich und mussten sechs Sekunden vor dem Ende sogar noch in eine Niederlage einwilligen. So steht für den Herforder Eishockey Verein auch eine Revanche an und die Mannschaft von Headcoach Risto Kurkinen möchte die Bilanz im HEV-Duell unbedingt aufbessern.

Besser sah es hingegen für die Ostwestfalen in den Spielen gegen Leipzig aus. Nach einem 8:3 zum Saisonauftakt in heimischer Halle, gab es im zweiten Spiel ein 0:3, bevor man zum Jahresausklang eine lange Niederlagenserie in Leipzig mit einem 4:3 beendete. Nun drei Wochen später steht das letzte Spiel der Oberliga Nord Hauptrunde beider Kontrahenten an und das Herforder Team hat die Gelegenheit gegen Leipzig eine positive Bilanz zu erreichen. Die Icefighters haben in dieser Saison nach einem schwachen Start das Feld von hinten aufgerollt und kämpfen derzeit als Tabellenachter um die direkte PlayOff-Teilnahme. Im neuen Jahr gab es für Leipzig gegen Herne, in Rostock und gegen Hamm drei Siege, allerdings auch eine knappe 2:3-Niederlage in Tilburg am vergangenen Sonntag.

Für beide Gegner des Herforder Eishockey Vereins steht somit einiges auf dem Spiel in den Duellen mit den Ice Dragons, doch die Mannschaft um Kapitän Jonas Gerstung hat sich fest vorgenommen, das eigene Punktekonto aufzubessern.

Für die Freitagsbegegnung sind Tickets online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp) erhältlich. Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet außerdem eine Abendkasse.