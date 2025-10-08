Ice Dragons wollen hohe Hürden überspringen

Herford. (PM HEV) Den Schwung mitnehmen – auf den Herforder Eishockey Verein warten am kommenden Wochenende zwei schwierige Aufgaben in der Oberliga Nord Hauptrunde.

Die Ice Dragons wollen jedoch den Schwung vom 5:2-Auswärtssieg am vergangenen Freitag in Herne mitnehmen und die durchaus hohen Hürden meistern. „Wir wollen an jedem Wochenende punkten“, lautete die Zielsetzung, die HEV-Chefcoach Henry Thom zu Saisonbeginn ausgab. Bei den KSW Icefighters Leipzig (Freitag 20.00 Uhr) und gegen die Tilburg Trappers (Sonntag um 18.30 Uhr imos Eishalle „Im Kleinen Felde“) soll sich das auch nicht ändern.

Beide Wochenendgegner wurden vor dem Saisonstart hoch gehandelt und das dürfte auch noch nach sechs Spieltagen Bestand haben. Jedoch zeigte sich, dass die Teams der Oberliga Nord äußerst knapp beieinander liegen und jeder jeden schlagen kann. So scheint es in dieser Spielzeit ausschließlich hohe Hürden zu geben, wobei sich einige noch ein wenig höher darstellen.

Herford erlebte am vergangenen Wochenende eine wahre Achterbahnfahrt mit einer 3:6-Niederlage gegen Erfurt sowie einem starken 5:2-Sieg in Herne. Bei den Herne Miners fuhren die Ice Dragons nicht nur drei wertvolle Punkte ein, sondern tankten auch eine Menge Selbstvertrauen. So darf der HEV mit Rückenwind in das kommende Wochenende gehen und wird mit Sicherheit wieder alles auf dem Eis lassen, um das eigene Punktekonto aufzubessern.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gegen Tilburg gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen.

