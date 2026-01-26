Ice Dragons werden Ã¼berrollt! Heftige Niederlage gegen Halle

Herford. (PM HEV) Das hatte sich der Herforder Eishockey Verein beim letzten Hauptrundenheimspiel gegen die Saale Bulls Halle ganz anders vorgestellt.

Mit 9:2 Ã¼berrannten die GÃ¤ste die Ice Dragons und am Ende musste man froh sein, dass es in der imos Eishalle â€žIm Kleinen Feldeâ€œ nicht noch zweistellig wurde. Herford fand zu keiner Zeit richtig in die Begegnung, wÃ¤hrend die Saale Bulls ihre Angriffe mit viel Tempo und PrÃ¤zision vortrugen und auch erfolgreich abschlossen.

Bereits im ersten Drittel sahen die Zuschauer in der erneut ausverkauften DrachenhÃ¶hle ein Ã¼berlegenes GÃ¤steteam. In der 7. Minute erÃ¶ffnete Brett SchÃ¤fer den Torreigen und erzielte das 1:0. Der HEV wehrte sich zwar, wurde jedoch phasenweise vom Offensivspiel der Hallenser erdrÃ¼ckt. Das 2:0 in der 16. Minute durch Tomi Wilenius war fast die logische Folge.

Im zweiten Drittel sollte der Sturmlauf weitergehen. Nach gerade einmal 33 Sekunden klingelte es ein weiteres Mal im Herforder GehÃ¤use als Thomas Merl auf 3:0 erhÃ¶hte. Die Ostwestfalen hatten nun kaum noch Zeit zum Durchschnaufen. In der 24. Minute traf Erik Gollenbeck zum 4:0 und nach etwas mehr als der HÃ¤lfte der Spielzeit erhÃ¶hten die GÃ¤ste durch Elvijs Bizais auf 5:0. HEV-Chefcoach Henry Thom reagierte, wechselte im Tor fÃ¼r Jakub Urbisch nun Kieren Vogel ein, auch um seiner Defensivabteilung noch einmal ein deutliches Signal zu geben. FÃ¼r einige Minuten beruhigte sich das Spielgeschehen und in der 39. Minute verkÃ¼rzte Philip Woltmann fÃ¼r Herford auf 1:5.

Im Schlussabschnitt nahmen die GÃ¤ste dann erneut im Eiltempo Fahrt auf und schraubten das Ergebnis immer mehr in die HÃ¶he. ZunÃ¤chst traf Patrick Schmid per Doppelschlag in der 43. und 46. Minute. Danach nahm die Taktung der EinschlÃ¤ge noch weiter zu. Sebastian Christmann erhÃ¶hte in der 49. Minute auf 8:1 und in derselben Spielminute sorgte Robin Drothen fÃ¼r das 9:1 der GÃ¤ste. 11 Minuten vor der Schlusssirene war nun sogar eine zweistellige Niederlage der Ice Dragons zu befÃ¼rchten. Halle schaltete jedoch ein klein wenig zurÃ¼ck, wÃ¤hrend Herford in der Defensive wieder etwas mehr Zugriff bekam. SchlieÃŸlich setzte Jegors Kalnins in der 58. Minute mit dem 2:9 den Schlusspunkt unter die Begegnung.

Henry Thom fand auf der abschlieÃŸenden Pressekonferenz nur fÃ¼r die ostwestfÃ¤lischen Eishockeyfans lobende Worte: â€žVon den 17 Spielern, die uns heute zur VerfÃ¼gung standen, haben 14 einen rabenschwarzen Tag erwischt. WÃ¤hrend bei Halle nahezu jeder Angriff passte, haben wir gefÃ¼hlt immer die falschen Entscheidungen getroffen. Solche Spiele gibt es leider, man kann gegen Halle verlieren und sie sind wirklich gut im Moment, aber so dÃ¼rfen wir uns nicht prÃ¤sentieren. Das einzig gute an dem heutigen Spiel waren unsere Fans, die haben uns bis zum Schluss unterstÃ¼tzt. Wir haben heute einen katastrophalen Tag erwischt und unsere Fans haben uns trotzdem immer weiter angefeuert. Da ziehe ich echt den Hut vor.â€œ

Somit wird der Herforder Eishockey Verein als 11., maximal noch als 10. in die Zwischenrunde, die mit dem 01. Februar beginnt, gehen. Der RÃ¼ckstand auf den letzten PlayOff-Platz betrÃ¤gt weiterhin neun Punkte. Am kommenden Freitag spielen die Ice Dragons im letzten Spiel der Hauptrunde bei den Hannover Indians. Auch wenn der Spielplan der Zwischenrunde aktuell nur Platzhalter enthÃ¤lt, steht mittlerweile fest, dass Herford am Sonntag, den 01. Februar ein AuswÃ¤rtsspiel bestreiten wird und frÃ¼hestens erst am 06. Februar das nÃ¤chste Mal zuhause spielt. Dauerkarten und VIP-Dauerkarten sind auch fÃ¼r die fÃ¼nf Heimspiele der Zwischenrunde gÃ¼ltig.

Tore:

0:1 06:31 Brett SchÃ¤fer (Robin Drothen / Robert Hechtl)

0:2 15:38 Tomi Wilenius (Thomas Merl / Anders Akerman)

0:3 20:33 Thomas Merl (Patrick Schmid / Tomi Wilenius)

0:4 23:08 Erik Gollenbeck (Sergej Stas / Anders Akerman)

0:5 31:54 Elvijs Biezais (Tomi Wilenius / Nicolas Cornett)

1:5 38:48 Philip Woltmann (Sebastian Moberg / Jackson Pierson)

1:6 42:05 Patrick Schmid (Tomi Wilenius / Sergej Stas)

1:7 45:04 Patrick Schmid (Anders Akerman / Sergej Stas)

1:8 48:18 Sebastian Christrmann (Nicolas Cornett / Vojtech Suchomer)

1:9 48:54 Robin Drothen (Robert Hechtl / Brett SchÃ¤fer)

2:9 57:28 Jegors Kalnins (Timo Sticha / Michael Schaaf)

Strafen:

Herford 0 Minuten

Halle 4 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

