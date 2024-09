Ice Dragons vor spannenden Duellen

Herford. (PM HEV) Die ersten beiden Spieltage in der Eishockey-Oberliga Nord hatten einiges zu bieten. Spannende Begegnungen und die eine oder andere Überraschung haben...

Spannende Begegnungen und die eine oder andere Überraschung haben Geschmack auf mehr gemacht. Auch der Herforder Eishockey Verein hat sich mit einem 6:3-Sieg gegen Rostock sowie einer 1:2-Niederlage in Leipzig in die knappen Duelle eingereiht und durfte immerhin drei Punkte auf der Habenseite verbuchen. Das kommende Wochenende hat es mit den Spielen gegen die Moskitos Essen sowie bei den Black Dragons Erfurt für die Ice Dragons wieder in sich und die ostwestfälischen Eishockeyfans dürfen sich auf die nächsten Leckerbissen freuen.

In der Freitagsbegegnung geht es ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ für den HEV gegen die Moskitos aus Essen. Zwar hat der Gast aus dem Ruhrgebiet am ersten Doppelspieltag noch keinen Sieg eingefahren, nach einer 0:2-Niederlage in Hamm, zwang man jedoch die favorisierten Hannover Scorpions in die Verlängerung und unterlag am Ende unglücklich mit 2:3 in der Overtime, holte jedoch einen wertvollen Zähler. Essen wird somit auf den ersten Saisonsieg brennen, doch die Ice Dragons wollen ihrerseits an das spielerisch gute Wochenende anknüpfen und die Punkte in der heimischen Drachenhöhle behalten.

Am Sonntag steht ab 16.00 Uhr in Erfurt das nächste Drachenduell für die Mannschaft um Kapitän Marius Garten auf dem Programm. Beide Mannschaften trafen bereits in der PreSeason im Back-to-Back aufeinander und lieferten sich zwei knappe und umkämpfte Spiele, die der HEV jeweils für sich entschied. Doch die Vorbereitung ist längst Geschichte und der harte Kampf um Punkte hat begonnen. Erfurt startete mit zwei Heimspielen gegen Halle und Duisburg in die Saison und musste zwei unglückliche Niederlagen einstecken. Vor heimischer Kulisse wollen die Black Dragons ihren Fans gerne den ersten Heimsieg schenken, was das Herforder Team aber unbedingt verhindern möchte.

Chefcoach Henry Thom musste im Training lediglich auf Philip Woltmann, dem eine längere Pause droht, verzichten, wird im Spiel gegen Essen jedoch Brandon Schultz aufgrund einer Spieldauerdisziplinarstrafe nicht einsetzen dürfen. „Wir müssen unser Überzahlspiel verbessern und unsere Emotionen, die wir in unserem Spiel brauchen, besser kontrollieren“, analysierte Herfords Trainer im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Leipzig und gab somit seinen Akteuren gleichzeitig einen Ausblick auf die Trainingswoche. Spielerisch hat der HEV einen guten Start hingelegt und möchte nun das eigene Punktekonto weiter füllen.

Tickets für die Freitagsbegegnung gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr auch eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen am Einlass zu verhindern. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.