Ice Dragons vor schwierigem 3er-Pack

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein steht einer der wenigen 3er-Packs dieser Saison auf dem Programm.

Dabei geht es für das Team vom neuen HEV-Chefcoach Risto Kurkinen gegen drei Top-4-Mannschaften der Oberliga Nord und somit warten hohe Hürden auf die Ice Dragons.

In der Freitagsbegegnung empfangen die Ostwestfalen ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Hannover Scorpions. Der Topfavorit fand zunächst ungewohnt schwer in die Saison, fing sich jedoch und fuhr zuletzt fünf Siege in Folge ein. Das Torverhältnis von 21:2 in diesen Begegnungen zeigt deutlich, dass die Scorpions viel Wert auf die Defensive legten und so haben sich die Niedersachsen inzwischen auf Platz 2 der Tabelle vorgearbeitet. Im ersten Aufeinandertreffen gab es ein deutliches 6:1 für Hannover, nun wird sich zeigen, wie das zweite Duell endet.

Noch besser platziert sind aktuell die Moskitos Essen. 28 Zähler fuhr die Mannschaft inzwischen ein und hat sich den 1. Tabellenplatz mehr als verdient. Gerade einmal zwei Niederlagen stehen bislang beim Westverein zu Buche, die weiteren 10 Spiele wurden gewonnen. Ausgerechnet beim Hinspiel in Herford gab es für Essen beim 9:2 den bislang höchsten Saisonsieg und für die Ice Dragons begann eine Serie mit sieben punktlosen Spielen am Stück. So sind im zweiten Aufeinandertreffen die Rollen klar verteilt, doch obwohl Herford der klare Außenseiter ist, möchte man den Moskitos in der Sonntagsauswärtsbegegnung ab 18.30 Uhr einen großen Kampf liefern und sich möglichst revanchieren.

Bevor es in die Deutschland-Cup-Pause im deutschen Profieishockey geht, steht noch ein weiteres Auswärtsspiel für die Ice Dragons auf dem Programm. Im Dienstagsspiel sind die Ostwestfalen ab 20.00 Uhr zu Gast beim Tabellenvierten Tilburg Trappers. Auf Wunsch der Niederländer wurde die Begegnung vorgezogen, weswegen ausnahmsweise drei Spiele innerhalb von fünf Tagen auf die Herforder Mannschaft warten. Tilburg hat sich mit dem Saisonstart in den oberen Tabellenregionen festgesetzt und befindet sich in Lauerstellung. Im Hinspiel zeigten die Ice Dragons gegen die Trappers ein sehr starkes Spiel, wobei beim 2:3 ein möglicher Punktgewinn ausblieb. Ein Blick auf die bisherigen Spiele zeigt, dass Tilburg ausgerechnet im heimischen Ijssportcentrum Stappegoor mehrere Male schwächelte. Die bisherigen vier Saisonniederlagen wurden ausschließlich in Heimspielen kassiert und auch der HEV hat mit Sicherheit nichts dagegen, in Tilburg sein Punktekonto aufzubessern.

Für Headcoach Risto Kurkinen blieb nur wenig Zeit, sein Team auf die kommenden drei Aufgaben einzustellen. Am Dienstag traf der Finne in Herford ein und übernahm gemeinsam mit Co-Trainer Miha Zbontar am Mittwochabend das Training. „Das ist natürlich ein sehr schwieriges Programm, das in den kommenden Tagen auf uns wartet, aber wir können uns das nicht aussuchen und werden die Aufgaben annehmen“, so Kurkinen mit einem ersten Blick auf die Spiele. Während Lukas Krumpe wieder ins Training eingestiegen, die Sperre von David Woltmann abgesessen und die Erkrankung von Niklas Müller überwunden ist, wird Logan DeNoble definitiv für die kommenden Spiele aufgrund einer Verletzung ausfallen.

Tickets für die Freitagsbegegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet eine Abendkasse. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der hohen Kartenanfrage empfiehlt der Herforder Eishockey Verein die Nutzung des Kartenvorverkaufs, um lange Warteschlangen an der Kasse zu vermeiden.

