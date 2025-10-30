Ice Dragons vor der Länderspielpause gefordert

Herford. (PM HEV) Bevor es für den Herforder Eishockey Verein in die 2-wöchige Länderspielpause geht, steht für die Ice Dragons noch einmal ein Doppelspieltag in der Oberliga Nord auf dem Programm.

Und diese beiden Spiele haben es in sich.

Im Freitagsspiel kommt es ab 20.00 Uhr in der Hammer beta Finanz Eisarena zum zweiten Derby innerhalb einer Woche zwischen den gastgebenden Eisbären sowie den Herforder Ice Dragons. Im ersten Aufeinandertreffen sahen die Zuschauer in der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ einen knappen 2:1-Erfolg des Teams aus Hamm. Nun möchte sich die Mannschaft von HEV-Chefcoach Henry Thom nur sieben Tage später revanchieren und die Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, zeigte nicht nur das erste Duell. Die Eisbären präsentierten sich zuletzt in sehr starker Form und holten äußerst wertvolle Punkte, mit denen sie nun in der Tabelle an die obere Tabellenhälfte anklopfen.

Weit oben in der Tabelle befindet sich der Sonntagsgegner der Ostwestfalen. Die KSW Icefighters Leipzig haben sich nach einem mäßigen Saisonauftakt längst zu dem erwarteten Spitzenteam der Oberliga Nord entwickelt. Derzeit liegen die Sachsen auf Platz 2 und ließen den Ice Dragons in der ersten Partie beim 6:1 keine Chance. Auch hier steht somit für den HEV eine Revanche, jedoch auch schwierige Aufgabe auf der Agenda.

Wie auch immer Favoritenrollen verteilt sind, eine Vorhersage über den Ausgang von Partien scheint in dieser Saison fast unmöglich zu sein, wie auch die 2:5-Dienstagsniederlage der Icefighters zuhause gegen Tabellenschlusslicht Erfurt zeigte. Die Ostwestfalen müssen weiterhin von Spiel zu Spiel denken, egal gegen wen es geht.

Mit lediglich drei Zählern aus den vergangenen drei Spielen ist der Herforder Eishockey Verein aus dem Mittelfeld in die untere Tabellenregion gerutscht. Ähnlich unvorhersehbar wie fast die gesamte Liga, sind auch die Spiele der Ice Dragons, wobei es im Auf und Ab bislang immer gelang, an jedem Wochenende zu punkten. Will man sich wieder in das Mittelfeld zurückarbeiten, ist dieses auch für die beiden kommende Duelle notwendig.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gegen Leipzig gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Alle Spiele der Oberliga Nord werden außerdem live auf www.sprade.tv übertragen.

