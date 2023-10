Ice Dragons verpflichten Risto Kurkinen als neuen Headcoach

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist auf der Suche nach einem neuen Headcoach fündig geworden. Der Finne Risto Kurkinen übernimmt...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist auf der Suche nach einem neuen Headcoach fündig geworden.

Der Finne Risto Kurkinen übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers bei den Ice Dragons und bringt eine Menge Erfahrung mit nach Ostwestfalen. Bei seinem Heimatverein JYP Jyväskyla (höchste finnische Liga) genießt der 60jährige fast eine Art Kultstatus. Seine Rückennummer 30 ist geschützt und wird ihm zu Ehren nicht mehr vergeben. Als Aktiver nahm er für Finnland zweimal an A-Weltmeisterschaften teil und holte insgesamt 8 Scorerpunkte bei 5 Treffern. 1987 wurde er in der NHL für die Pittsburgh Penguins gedraftet und spielte dann für die Muskegon Lumberjacks in der IHL. 1997 beendete er seine Karriere als Spieler in Deutschland beim EC Hannover und stieg dann später in das Trainergeschäft ein.

Auch als Coach bringt Risto Kurkinen eine bemerkenswerte Vita mit. Zunächst führte ihn der Weg nach Skandinavien, wo er in Finnland und Schweden in der 1. und 2. Division, jedoch auch im Nachwuchsbereich tätig war. Zwischen 2011 und 2020 war der Finne als Nationalcoach in Ungarn und Österreich sowohl im Frauen- wie auch Männerbereich tätig und sammelte zudem zwei österreichische Titel mit dem EHV Sabres Wien. Auch die Oberliga Nord ist Risto Kurkinen bestens bekannt. Von 2021 bis 2023 war er im Trainerteam der Ice Fighters Leipzig und bildete gemeinsam mit Sven Gerike ein starkes Trainerteam. Kurkinen verfügt also über sehr viel Erfahrung auf vielen Ebenen.

In Herford wird Miha Zbontar den neuen Trainer der Ice Dragons assistieren und zudem im Bereich Videoanalyse tätig werden, umgekehrt wird Risto Kurkinen die Arbeit von Nachwuchsheadcoach Zbontar unterstützen.

Bereits seit dem heutigen Dienstag weilt Risto Kurkinen in Herford und wird nun die neue Aufgabe bei den Ice Dragons in Angriff nehmen, wobei gleich ein enorm schwieriger Dreierpack mit den Spielen gegen die Hannover Scorpions (Freitag) in Essen (Sonntag) und Tilburg (Dienstag) ansteht.

6025 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten