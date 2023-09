Ice Dragons verlieren in der Overtime

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Mit Fehlern aber guter Moral präsentierte sich der Herforder Eishockey Verein im letzten Heimspiel der PreSeason gegen die UNIS...

Herford. (PM HEV) Mit Fehlern aber guter Moral präsentierte sich der Herforder Eishockey Verein im letzten Heimspiel der PreSeason gegen die UNIS Flyers Heerenveen.

In einer spannenden Auseinandersetzung unterlagen die Ice Dragons den Gästen in der Overtime mit 4:5 (0:1/2:3/2:0/0:1) und zeigten während des Spieles ein Auf und Ab.

„Wir haben eigentlich ein gutes erstes Drittel gezeigt, verpassen es jedoch in Führung zu gehen und kassieren dann den ersten Treffer nach einem individuellen Fehler. Das zweite Drittel war schlecht von uns, im 3. Drittel haben wir uns gut zurückgearbeitet, kassieren dann aber auch eine unnötige Zeitstrafe in der Schlussphase. Insgesamt sind das zu viele individuelle Fehler, die uns letztlich vier Gegentreffer bescheren“, fasste Chefcoach Milan Vanek die Begegnung zusammen.

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein durchaus intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. In der 19. Minute kassierten die Ice Dragons eine Kontersituation, aus der das 1:0 für Heerenveen durch Jesse Barwell folgte, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Im zweiten Spielabschnitt gelang dem HEV der schnelle Ausgleich durch Petr Gulda (22.), doch die UNIS Flyers hatten sofort eine Antwort parat. Als Herford zu nachlässig in eigener Unterzahl versuchte, sich zu befreien, schlug Jasper Nordemann zu und brachte die Gäste erneut in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Jesse Barwell in Unterzahl mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 für Heerenveen und Herford hatte in der Folge Mühe in das Spiel zurückzufinden. Killian Hutt nutzte jedoch einen Gegenzug und verkürzte in der 35. Minute auf 2:3. Doch wieder schafften es die Gäste schnell zu antworten, als Floris Van Elten in der 37. Minute den alten Abstand wieder herstellte und für eine 2-Tore-Führung zur letzten Pause sorgte.

Doch der Herforder Eishockey Verein zeigte im letzten Drittel Moral und steigerte sich. Anton Seidel stellte mit seinem Treffer in der 46. Minute den Anschluss mit dem 3:4 her und fortan drängten die Ostwestfalen dann auf den Ausgleich. Dieser sollte jedoch noch auf sich warten lassen und es dauerte bis zur 56. Minute, als Logan DeNoble zum 4:4 traf.

Bis zur Schlusssirene blieb es zwar beim Unentschieden, allerdings handelte sich Herford wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit eine Zeitstrafe ein, die in der 2. Minute der Overtime schließlich in Person von Tom Speel zum Siegtor genutzt wurde.

Für die Ice Dragons geht es in der Sonntagsbegegnung zum Abschluss der Vorbereitungsphase zum Ligakonkurrenten Füchse Duisburg. Die Begegnung startet um 18.30 Uhr in der Pre Zero Rheinlandhalle und wird zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

0:1 18:38 Jesse Barwell

1:1 21:12 Petr Gulda (Niklas Hildebrand / Jonas Gerstung)

1:2 24:46 Jasper Nordemann (Frankie Pucci / Ernesto Klem) PP1

1:3 25:26 Jesse Barwell (Frankie Pucci) SH1

2:3 34:23 Killian Hutt

2:4 36:07 Floris Van Elten (Mike Collard)

3:4 45:22 Anton Seidel (Killian Hutt / Lukas Krumpe)

4:4 55:24 Logan DeNoble (Dominik Patocka)

4:5 61:13 Tom Speel (Lowie Vreys) PP1

Strafen:

Herford 8 Minuten

Heerenveen 12 Minuten

Zuschauer:

282

