Ice Dragons verlieren in Bayreuth nach Overtime

Herford. (PM HEV) Ordentliche Generalprobe – der Herforder Eishockey Verein hat das letzte Testspiel vor dem Oberligaauftakt am kommenden Wochenende mit 4:5 (1:1/3:2/0:1/0:1) nach Verlängerung beim Süd-Oberligisten onesto Tigers Bayreuth verloren.

Die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom zeigte sich im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen beider Teams am vergangenen Freitag vor dem Tor verbessert, führte zwischenzeitlich mit 4:1, musste jedoch kurz vor dem Ende noch den 4:4-Ausgleich hinnehmen, bevor der Gastgeber schließlich das Duell in der Overtime entschied.

Beide Teams verzichteten in der Anfangsphase auf ein Abtasten und sahen die Zuschauer früh die ersten Torgelegenheiten. In der 5. Minute eröffnete Niklas Hildebrand den Torreigen, den Bayreuth jedoch nur 60 Sekunden später in Überzahl durch Aidan Brown egalisierte. Kurz vor Ende des ersten Drittels verpassten die Ice Dragons im „5 auf 3“-Überzahlspiel die Gelegenheit auf die erneute Führung.

Im Mittelabschnitt folgte zunächst die stärkste Phase der Ostwestfalen. Jegors Kalnins traf in der 25. Minute zunächst zum 2:1, zwei Minuten später erhöhte Marius Garten dann auf 3:1. Bei einer unglücklichen Aktion erhielt Michael Schaaf eine 5-Minuten-Strafzeit nach rund der Hälfte der Spielzeit. Dennoch trafen die Gäste erneut und Timo Sticha erzielte in der 34. Minute das 4:1 in Unterzahl. Doch Bayreuth nutzte das Überzahlspiel nur kurz darauf zum 2:4 von Aidan Browns zweitem Treffer. Auch die nächste Strafe wussten die Wagnerstädter zu nutzen und erzielten kurz vor der letzten Pausensirene noch das 3:4 durch Dominik Piskor.

Im dritten Drittel erhöhten die Tigers den Druck und Herford setzte nur noch vereinzelte Entlastungsangriffe. Dennoch verteidigten die Ice Dragons den knappen Vorsprung bis in die Schlussminuten. Rund 90 Sekunden vor dem Ende nahm Bayreuth seinen Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers aus dem Gehäuse. Nachdem der HEV zwei gute Kontergelegenheiten nicht erfolgreich abschloss, war es dann Michal Spacek, der kurz vor Ablauf der 60 Minuten doch noch zum 4:4 für die Gastgeber traf.

In der Overtime ergaben sich noch einmal gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch am Ende traf erneut Aidan Brown zum 5:4 für Bayreuth..

Trotz der knappen Niederlage bei den onesto Tigers scheint der HEV auf einen guten Weg zu sein und wird sich nun hochkonzentriert auf den 1. Spieltag am kommenden Freitag vorbereiten. Dann treffen die Ice Dragons ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Rostock Piranhas. Tickets gibt es online unter www.scantickets.de sowie ab Dienstag im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr.

Tore:

0:1 04:01 Niklas Hildebrand (Nils Wegner / Leon Köhler)

1:1 05:02 Aidan Brown (Christopher Seto / Michal Spacek) PP1

1:2 24:12 Jegors Kalnins (Anton Seidel / Timo Sticha)

1:3 26:15 Marius Garten (Dennis König / Niklas Hildebrand)

1:4 33:12 Timo Sticha SH1

2:4 34:09 Aidan Brown (Tatu Vihavainen) PP1

3:4 39:16 Dominik Piskor (Maximilian Menner / Moritz Israel) PP1

4:4 59:26 Michal Spacek (Sam Verelst / Tatu Vihavainen)

5:4 62:18 Aidan Brown (Michal Spacek)

Strafen:

Bayreuth 12 Minuten + 10 Minuten Tatu Vihavainen

Herford 10 Minuten + 5 Minuten Michael Schaaf

Zuschauer:

1105