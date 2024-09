Ice Dragons verlieren Drachenduell

Herford. (PM HEV) Unglücklich agiert – der Herforder Eishockey Verein hat das Auswärtsspiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt in der Oberliga Nord-Hauptrunde mit...

Herford. (PM HEV) Unglücklich agiert – der Herforder Eishockey Verein hat das Auswärtsspiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt in der Oberliga Nord-Hauptrunde mit 3:5 (1:1/1:1/1:3) verloren.

Dabei agierten die Ice Dragons oftmals unglücklich und scheiterten an einem starken Erfurter Goalie Patrick Glatzel sowie am sehr effektiven Überzahlspiel der Gastgeber.

Die Ice Dragons gerieten durch ein Überzahltor der Erfurter durch Santeri Haarala in der 6. Minute früh in Rückstand, hatten jedoch schnell eine Antwort parat. Yannis Walch überwand Black Dragons-Torhüter Patrick Glatzel mit einem platzierten Schuss von der blauen Linie und glich zum 1:1 aus (11.). Ausgeglichen ging es im Auftaktdrittel weiter, Treffer sollten bis zur erste Pausensirene jedoch nicht mehr fallen.

Im zweiten Durchgang waren zunächst wieder die Thüringer an der Reihe. Joe-Richard Kiss erzielte in der 26. Minute das 2:1, doch erneut egalisierte Herford die Führung wenige Minuten später. Emil Lessard Aydin arbeitete sich in der 33. Minute auf der rechten Seite vor das Tor und erzielte das 2:2, mit dem auch letztmalig die Seiten gewechselt wurden.

Das letzte Drittel war nichts für schwache Nerven. Zunächst erzielte Brandon Schultz mit einem sehenswerten Treffer bei eigener Unterzahl in der 47. Minute das 3:2 für die Ostwestfalen, doch Erfurt nutzte wenige Sekunden später dieselbe „5 auf 4“-Situation durch Harrison Reed zum 3:3-Ausgleich. Auch das nächste Überzahlspiel wussten die Black Dragons zu nutzen. Joe-Richard Kiss traf in der 51. Minute ein weiteres Mal und brachte sein Team wieder mit 4:3 in Front. Herford versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, scheiterte jedoch immer wieder am Erfurter Torhüter, der den knappen Vorsprung für seine Mannschaft festhielt. Elf Sekunden vor dem Ende entschied Andris Dzerins schließlich die Partie mit einem EmptyNetGoal.

„Wir sind heute an einem sehr starken Patrick Glatzel im Tor der Black Dragons und an einem sehr effizienten Überzahlspiel der Erfurter gescheitert. Im Spiel 5 auf 5 waren wir heute das etwas bessere Team, wobei es unser Gegner besonders in der Schlussphase sehr gut verteidigt hat. Unser Blick geht nun auf das nächste Spiel am Freitag mit dem Derby gegen Hamm“, analysierte Headcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung.

Tickets zum mit Spannung erwarteten Derby gegen die Hammer Eisbären gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp).

Tore:

1:0 05:27 Santeri Haarala (Harrison Reed / Andris Dzerins) PP1

1:1 10:24 Yannis Walch (Jegors Kalnins / Michael Schaaf)

2:1 25:54 Joe-Richard Kiss (Fritz Denner / Jonas Gerstung)

2:2 32:01 Emil Lessard Aydin (Ryley Lindgren / Brandon Schultz)

2:3 46:21 Brandon Schultz (Nick Walters / Ryley Lindgren) SH1

3:3 47:10 Harrison Reed (Rene Kramer / Santeri Haarala) PP1

4:3 50:36 Joe-Richard Kiss (Enzo Herrschaft / Eric Wunderlich) PP1

5:3 59:49 Andris Dzerins (Santeri Haarala / Fritz Denner) EN

Strafen:

Erfurt 4 Minuten

Herford 12 Minuten + 10 Minuten Leon Köhler

Zuschauer:

728