Ice Dragons verlieren das A2-Derby gegen Hamm

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das erste Saisonderby gegen die Hammer Eisbären mit 1:2 (0:0/0:2/1:0) verloren.

In der ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sahen die Zuschauer ein taktisch geprägtes Spiel, bei dem die Gäste am Ende knapp, aber nicht unverdient alle drei Zähler mitnahmen.

Im ersten Drittel war die Schussbilanz zwischen beiden Teams zwar ausgeglichen, jedoch wirkte Hamm gefährlicher in den Offensivaktionen. HEV-Torhüter Jakub Urbisch war es zu verdanken, dass die Ice Dragons zunächst ohne Gegentreffer blieben. Die wenigen guten Torgelegenheiten der Gastgeber vereitelte sein Gegenüber Kyle Hagen.

Der zweite Spielabschnitt verlief in den ersten Minuten zäh. Die Defensivreihen hatten das Spielgeschehen gut im Griff. Das Derby wurde zwar nun intensiver, aber immer noch sehr taktisch geführt. Dann nutzten jedoch die Eisbären die Gunst der Stunde und schlugen in Überzahl zu. Christian Schiling sorgte in der 31. Minute für das 1:0 und zog mit dem Treffer das Momentum auf die Seite der Gäste. Hamm setzte weiter nach und erhöhte nur zwei Minuten später durch Pontus Wernerson Libäck auf 2:0, womit auch letztmalig die Seiten gewechselt wurden.

Im Schlussdrittel hatte Hamm in der 42. Minute die große Gelegenheit zur Vorentscheidung, scheiterte jedoch mit einem Penalty an Jakub Urbisch, der mit seiner Parade den HEV im Spiel hielt. Herford versuchte sich in die Partie zurückzuarbeiten, scheiterte jedoch immer wieder am starken Kyle Hagen. Neun Minuten vor dem Ende keimte dann jedoch wieder Hoffnung auf. David Makuzki verkürzte im zweiten Nachschuss auf 1:2 und sorgte wieder für Spannung. Herford warf nun alles nach vorne, doch Hamm verteidigte gut, lies nur wenige gefährliche Situationen zu und hatte mit dem 20jährigen Kyle Hagen zudem den stärksten Akteur an diesem Abend auf seiner Seite. So setzte sich Hamm knapp im ersten Saisonderby durch.

„Uns fehlte heute die Geradlinigkeit, die uns gegen Tilburg noch ausgezeichnet hat. Erst im letzten Drittel haben wir diese besser gefunden. Hamm ist nach dem ersten Treffer sehr gut ins Rollen gekommen und hat diese Phase stark ausgenutzt. Für uns wird es nun darum gehen, das Spiel wieder einfacher und direkter zu gestalten. In Erfurt und am Dienstag gegen Herne werden wichtige Punkte vergeben und wir müssen hellwach sein“, äußerte sich Chefcoach Henry Thom auf der abschließenden Pressekonferenz.

In der Sonntagsbegegnung spielen die Ice Dragons ab 16.00 Uhr bei den TecArt Black Dragons Erfurt, am Dienstag folgt ab 20.00 Uhr das Heimspiel gegen die Herner EV Miners. Tickets für diese Begegnung gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de .

Tore:

0:1 30:09 Christian Schilling (Dominik Lascheit / Fabio Frick) PP1

0:2 32:25 Pontus Wernerson Libäck (Lars Reuss / Linus Wernerson Libäck)

1:2 50:52 David Makuzki (Dennis Sticha / Leon Köhler)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Hamm 12 Minuten

Zuschauer: 1029

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!