Ice Dragons verlieren bei den Scorpions

Herford. (PM HEV) Trotz einer guten Leistung hat der Herforder Eishockey Verein bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord Hauptrunde knapp mit 2:3 (0:1/1:0/1:2) verloren.

Über lange Phasen boten die Ice Dragons den favorisierten Niedersachsen ein Spiel auf Augenhöhe und mussten am Ende in eine unglückliche Niederlage einwilligen.

Herford versteckte sich nicht und zeigte von Beginn an, dass man den Scorpions Paroli bieten wollte. So entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit viel Tempo. In der 14. Minute sorgte eine schnelle Kombination der Gastgeber für den ersten Torjubel. Justin Kirsch wurde glänzend in Szene gesetzt und netzte zum 1:0, mit dem auch erstmals die Seiten gewechselt wurden, ein.

Der HEV blieb seiner Linie trotz des knappen Rückstandes treu, ließ sich nicht in die Defensive drängen, sondern versuchte selbst Akzente zu setzen. Leon Köhler sorgte in der 26. Minute für den verdienten 1:1-Ausgleich und stellte die Begegnung damit wieder auf Anfang. In der Folge blieb das Duell abwechslungsreich mit Chancen auf beiden Seiten, wobei bis zur letzten Pausensirene kein weiterer Treffer mehr fiel.

Im Schlussabschnitt erhöhte Hannover dann deutlich den Druck. Noch nicht einmal 90 Sekunden waren absolviert, als Marc-Oliver Vallerand die Führung für die Gastgeber wieder herstellte. Die Scorpions setzten sofort nach, schnürten nun die Ice Dragons häufiger in der eigenen Defensive ein und legten in der 47. Minute durch Pascal Aquin mit dem 3:1 nach. Die Ostwestfalen gaben sich jedoch nicht auf, arbeiteten sich Stück für Stück wieder in die Partie zurück und kamen in der 55. Minute durch Matyas Kovacs zum 2:3-Anschlusstreffer in Überzahl. In den letzten Minuten warf Herford noch einmal alles nach vorne, doch die Scorpions brachten die knappe Führung über die Ziellinie.

HEV-Chefcoach Henry Thom analysierte die Begegnung auf der abschließenden Pressekonferenz: „Wir machen es insgesamt heute recht gut, haben defensiv nicht zu viel zugelassen. Letztlich wird die Partie durch zwei, drei Wechsel im Schlussdrittel entschieden. In dieser Phase setzte sich dann die Qualität der Scorpions durch.“

Durch die Niederlage und den zeitgleichen Punktgewinnen von Teams in der unteren Tabellenhälfte ist der Rückstand auf die PlayOff-Zone weiter angewachsen und beträgt mittlerweile 15 Punkte. In der Sonntagsbegegnung spielen die Ice Dragons ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ im Derby gegen die Hammer Eisbären und wollen dort den ersten Saisonsieg gegen den Kontrahenten einfahren. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Aufgrund der sehr hohen Kartennachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 13:14 Justin Kirsch (Pascal Aquin / Alla McPherson)

1:1 25:16 Leon Köhler (Timo Sticha / Jannis Kälble)

2:1 41:25 Marc-Oliver Vallerand (Yannick Drews / Nicholas Miglio)

3:1 46:01 Pascal Aquin (Justin Kirsch / Allan McPherson)

3:2 54:07 Matyas Kovacs (Marius Garten / Nils Wegner)

Strafen:

Hannover 6 Minuten

Herford 2 Minuten

Zuschauer:

1464

