Ice Dragons vergolden Wochenende in Rostock

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde die Gunst der Stunde genutzt und sich mit einem 5:2 (1:1/2:1/2:0)-Auswärtserfolg weiter in Position zur direkten PlayOff-Qualifikation gebracht.

Lediglich in den Anfangsminuten fanden die Ice Dragons nicht wie gewohnt ins Spiel, fuhren nach einer deutlichen Steigerung jedoch einen souveränen und wertvollen Sieg an der Ostsee ein.

Die Begegnung war erst wenige Minuten alt, als Rostock mit dem Führungstreffer zum 1:0 durch Oscar Bejmo klar signalisierte, dass man als Gastgeber die Punkte in der heimischen Eishalle behalten wollte. Auch in den folgenden Minuten waren die Piranhas zunächst das bessere Team und erspielten sich weitere gute Torgelegenheiten. Herford überstand diese erste Phase jedoch auch dank Torhüter Jakub Urbisch bis zur ersten PowerBreak ohne weiteren Gegentreffer. Die 90 Sekunden-Pause nutzte Chefcoach Henry Thom, der in Rostock auf Nils Wegner, Dennis Sticha, Nicklas Hildebrand und Marius Garten verzichten musste, um sein Team neu einzustellen. Fortan lief es bei den Ostwestfalen nun besser und nur kurze Zeit später glich Ryley Lindgren zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel änderte sich das Spiel deutlich. Rostock schoss zwar weiterhin häufiger auf das Tor, strahlte jedoch nicht so viel Gefahr aus, wie das Herforder Team. Ein Doppelschlag in der 27. Minute brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Zunächst traf Logan DeNoble zum 2:1 und nur 12 Sekunden später erhöhte Emil Lessard Aydin auf 3:1. Erst in einer doppelten Überzahl kam Rostock zwei Minuten vor dem letzten Seitenwechsel durch Connor Hannon noch einmal auf 2:3 heran.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Piranhas noch einmal die Frequenz, hatten Torhüter Jakub Urbisch jedoch längst warmgeschossen. Geduldig wartete der HEV auf sich bietende Chancen und nutzte in der 48. Minute eine davon zum 4:2, als Timo Sticha einnetzte. Rostock rannte nun vergeblich gegen das Herforder Bollwerk an und schließlich sorgte Logan DeNoble mit einem EmptyNetTreffer zum 5:2-Endstand in der 60. Minute.

„In den ersten zehn Minuten waren wir noch nicht im Spiel und Rostock hat enorm viel Druck gemacht. Das PowerBreak kam dann für uns genau zum richtigen Moment und in der Folge haben wir es dann sehr gut gemacht“, äußerte sich Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz.

Mit dem 6-Punkte-Wochenende haben die Ice Dragons den 6. Tabellenplatz, der gleichbedeutend mit der direkten PlayOff-Qualifikation ist, gefestigt und haben sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde inzwischen 8 Zähler Vorsprung auf PrePlayOff-Platz 7 (Hammer Eisbären). Auf der anderen Seite sind die Positionen 4 und 5 weiterhin in Reichweite, womit es in den verbleibenden Spielen äußerst spannend zugehen wird.

Die nächste Begegnung findet für Herford am kommenden Freitag statt. In der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ kommt es ab 20.30 Uhr zum nächsten Drachenduell gegen die TecArt Black Dragons Erfurt. Tickets gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der extrem hohen Nachfrage dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

1:0 02:55 Oscar Bejmo (Nicolas Turnwald / Kilian Steinmann)

1:1 09:41 Ryley Lindgren (Logan DeNoble / Brandon Schultz)

1:2 26:42 Logan DeNoble (Ryley Lindgren / Yannis Walch)

1:3 26:54 Emil Lessard Aydin (Leon Köhler / Gleb Berezovskij)

2:3 38:01 Connor Hannon (Oscar Bejmo / Hans Öhrvall) PP2

2:4 47:15 Timo Sticha (Philip Woltmann / Anton Seidel)

2:5 59:22 Logan DeNoble (Brandon Schultz / Ryley Lindgren)

Strafen:

Rostock 4 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer:

905

