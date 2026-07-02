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Herforder EVTransfer-News

Ice Dragons verabschieden David Makuzki

2. Juli 20261 Mins read4
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David Makuzki - © Jana Hemmelmann
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Herford. (PM HEV) Die Kaderplanung des Herforder Eishockey Vereins für die Saison 2026/27 biegt auf die Zielgerade ein.

Dabei müssen sich die Fans der Ice Dragons, wie in jedem Sommer, auch von dem einen oder anderen Akteur verabschieden.

So wird auch David Makuzki die Ostwestfalen verlassen und zukünftig ein anderes Trikot tragen. 52 Spiele absolvierte die ehemalige Nummer 12 für den HEV und kam dabei insgesamt auf 36 Scorerpunkte bei neun eigenen Treffern. Immer wieder sorgte er mit seinem hohen Tempo für Kopfzerbrechen bei der gegnerischen Defensive und je länger die Saison dauerte, desto stärker agierte der 26jährige Stürmer.

Dennoch werden sich die Wege nun trennen. Der Herforder Eishockey Verein und die Fans der Ice Dragons bedanken sich bei David Makuzki für seinen Einsatz im HEV-Trikot und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Davyd Makutsky @ Elite Prospects

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