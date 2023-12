Ice Dragons unterliegen zum RÃ¼ckrundenauftakt

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum Rückrundenauftakt der Oberliga Nord das Drachenduell gegen die TecArt Black Dragons Erfurt mit...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum Rückrundenauftakt der Oberliga Nord das Drachenduell gegen die TecArt Black Dragons Erfurt mit 2:4 (1:1/0:3/1:0) verloren.

Zwar zeigten die Ice Dragons im Schlussabschnitt noch einmal ein Aufbäumen, jedoch war der Rückstand aufgrund eines schwachen Mitteldrittels zu hoch.

Erfurt zeigte zu Beginn der Begegnung mehr Zug zum Tor als das Herforder Team. Dennoch dauerte es bis zur 13. Minute, bis Dillon Eichstadt zur Gästeführung einnetzte. Doch Herford kam noch vor der ersten Drittelsirene in Überzahl zurück, als Rustams Begovs in der 18. Minute zum 1:1 ausglich.

Das zweite Drittel verlief überhaupt nicht nach Wunsch der Gastgeber. Erfurt nutzte hingegen seine Chancen effektiv aus. Zunächst sorgte Tom Pauker in der 28. Minute für das 2:1 der Gäste, Carl Zimmermann erhöhte nur eine Zeigerumdrehung später auf 3:1. In Überzahl traf Harrison Reed noch vor dem letzten Wechsel in der 35. Minute zum vorentscheidenden 4:1.

Im Schlussdrittel zeigte Herford noch einmal Moral, versuchte sich in das Spiel zurückzubringen, doch letztlich sollte es nur noch zum 2:4 in der 53. Minute durch André Gerartz reichen. Erfurt verteidigte den Vorsprung souverän und sorgte für die nächste Niederlage der Ice Dragons.

„Wir durften zufrieden sein, dass es nach dem ersten Drittel unentschieden stand. Im zweiten Drittel fallen die Tore dann viel zu einfach gegen uns und auch wenn wir uns dann am Ende gegen die Niederlage wehren, ist sie verdient“, so Headcoach Risto Kurkinen nach der Begegnung.

Am Sonntag hat der HEV spielfrei und so geht es am Freitag, den 22. Dezember ab 20.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Rostock Piranhas weiter. Tickets gibt es für die Begegnung online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp).

Tore:

0:1 12:01 Dillon Eichstadt (Luis Müller / Arnoldas Bosas)

1:1 17:20 Rustams Begovs (Jonas Gerstung / André Gerartz) PP1

1:2 27:15 Tom Pauker (Maurice Keil)

1:3 28:25 Carl Zimmermann (Fritz Denner / Harrison Reed)

1:4 34:42 Harrison Reed (Dillon Eichstadt) PP1

2:4 52:32 André Gerartz (Joonas Riekkinen)

Strafen:

Herford 6 Minuten

Erfurt 8 Minuten + 5 Minuten Carl Zimmermann

Zuschauer: 424