Ice Dragons unterliegen Rostock vor ausverkauftem Haus

Auch gegen die Rostock Piranhas unterlagen die Ice Dragons deutlich. Vor ausverkauftem Haus gab es eine 2:6 (0:1/1:3/1:2)-Niederlage, womit es zum sechsten Mal in Folge keine Punkte für die Ostwestfalen gab.

Der 2. Handwerkertag sorgte erneut für einen stimmungsvollen Rahmen und die 1029 Besucher sahen zunächst ein Herforder Team, das sich ein Chancenplus erarbeitete. Mehrmals scheiterten die HEV-Akteure jedoch am starken Rostocker Goalie Sebastian Albrecht. In der 15. Minute nutzte dann Jack Bloem eine der wenigen Gästechancen zum 1:0, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Der zweite Spielabschnitt startete dann mit einer kalten Dusche für die Hausherren. Christian Guran erhöhte in der 23. Minute per Distanzschuss zum 2:0. Herford verkürzte in der 27. Minute durch Niklas Hildebrand zum 1:2 doch fast postwendend stellte Kilian Steinmann den alten Abstand mit seinem Treffer zum 1:3 wieder her. Rund vier Minuten vor der letzten Pausensirene sollte es noch bitterer für die Ice Dragons werden. Jack Blom traf ein zweites Mal und sorgte für die Vorentscheidung.

Im letzten Spielabschnitt versuchte Herford noch einmal, sich heranzuarbeiten. Logan DeNoble verkürzte in der 44. Minute auf 2:4 und in der Folge gab es mehrmals Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer. Doch Sebastian Albrecht sollte an diesem Abend keinen weiteren Treffer mehr zulassen und als der HEV noch einmal alles nach vorne warf, konterte Rostock die Gastgeber eiskalt aus. Mike Mieszkowski machte mit seinen beiden Treffern in der 53. und 56. Minute alles klar und sorgte für das 6:2-Endergebnis.

„Wir haben heute verdient verloren, Rostock hat die Chancen einfach sehr gut ausgenutzt und uns immer wieder weh getan. Der Wille war da bei der Mannschaft, aber natürlich bin ich mit dem Spiel, besonders mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Es ist wichtig, dass das Team schnell wieder ein Erfolgserlebnis einfährt und wir werden am Sonntag in Erfurt alles versuchen“, so Coach Miha Zbontar im Anschluss an die Begegnung.

Herford bleibt mit 8 Punkten auf Platz 11 der Tabelle und steht somit zwar nur einen Punkt hinter dem Tabellenzehnten Duisburg, hat jedoch den Anschluss an die Plätze 9 und aufwärts vorerst verloren. In der Sonntagsbegegnung spielt der Herforder Eishockey Verein ab 16.00 Uhr beim Tabellenvierten TecArt Black Dragons Erfurt.

Tore:

0:1 14:11 Jack Bloem (Keegan Dansereau)

0:2 22:19 Christian Guran (Kevin Kunz / Maximilian Kolesnikov)

1:2 26:47 Niklas Hildebrand (Logan DeNoble / Max Droick)

1:3 27:43 Kilian Steinmann (Mathieu Tousignant / Marius Pöpel)

1:4 35:27 Jack Bloem (Oscar Bejmo / Keegan Dansereau)

2:4 43:56 Logan DeNoble (André Gerartz)

2:5 52:58 Mike Mieszkowski (Jan Tramm / Raik-Cornell Rennert)

2:6 55:01 Mike Mieszkowski (Keegan Dansereau / Mathieu Tousignant)

Strafen:

Herford 2 Minuten + 5 Minuten David Woltmann + Spieldauerdisziplinarstrafe David Woltmann

Zuschauer: 1029 (ausverkauft)

