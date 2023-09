Ice Dragons unterliegen in Erfurt knapp

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das zweite Drachenduell der PreSeason bei den TecArt Black Dragons Erfurt mit 5:6 (2:3/2:1/1:2)...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das zweite Drachenduell der PreSeason bei den TecArt Black Dragons Erfurt mit 5:6 (2:3/2:1/1:2) verloren.

In einer erneut körperbetonten Partie verloren die Ice Dragons durch einen Gegentreffer in der Schlussminute, nachdem man zweimal einen 2-Tore-Rückstand aufgeholt hatte und zwischenzeitlich sogar 5:4 in Führung lag.

Beide Teams spielten von Beginn an offensiv und Harrison Reed eröffnete in der 5. Minute in Überzahl den Torreigen. Nur zwei Minuten später glich Logan DeNoble jedoch zum 1:1 aus. Der Jubel war bei den Ostwestfalen noch nicht verstummt, da brachte Dillon Eichstadt die Gastgeber wieder in Führung. Doch damit nicht genug, denn weitere 15 Sekunden später traf Enzo Herrschaft zum 3:1. Erst jetzt berappelte sich der HEV und arbeitete sich Stück für Stück in die Begegnung hinein. In der 17. Minute sorgte erneut Logan De Noble mit seinem zweiten Tor für den 2:3-Anschlusstreffer, womit erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Kuriose Szene dann zum Auftakt des zweiten Drittels. Herford erhielt eine Bankstrafe aufgrund zu späten Erscheinens auf dem Eis. Erfurt nutzte die folgende Überzahl in der 22. Minute durch Luis Müller und erhöhte auf 4:2. Doch der HEV arbeitete sich schnell durch Rustams Begovs wieder auf 3:4 heran (25.). Noch vor der letzten Pausensirene glich Dominik Patocka in der 38. Minute zum 4:4 aus.

Im Schlussabschnitt erwischten die Ice Dragons den besseren Start. Dennis Gulda nutzte ein Powerplay und brachte sein Team erstmals in Führung (42.). Der Gastgeber kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Luis Müller in der 49. Minute zum 5:5 aus. Als viele bereits mit einer Verlängerung rechneten, gelang Harrison Reed in einer abermaligen Überzahl 50 Sekunden vor dem Ende der Siegtreffer.

Insgesamt erlebten die Zuschauer der beiden Drachenduelle ein intensives und körperbetontes Back-to-back mit einem jeweils knappen Sieg für die Heimmannschaft. Mit Sicherheit darf man sich in der Hauptrunde auf weitere umkämpfte Spiele beider Teams gegeneinander freuen.

Tore:

1:0 04:15 Harrison Reed (Maurice Keil / Tom Pauker) PP1

1:1 06:26 Logan DeNoble (Gleb Berezovshkij)

2:1 06:56 Dillon Eichstadt (Harrison Reed / Tom Pauker)

3:1 07:11 Enzo Herrschaft (Florian Apitz)

3:2 16:32 Logan DeNoble (Niklas Hildebrand / Petr Gulda) PP1

4:2 21:51 Luis Müller (Erik Wunderlich / Arnoldas Bosas) PP1

4:3 24:00 Rustams Begovs (Rudolfs Maslovskis / Dennis Gulda)

4:4 37:24 Dominik Patocka (Jonas Gerstung)

4:5 41:26 Dennis Gulda (Nicklas Müller / Marius Garten) PP1

5:5 48:48 Luis Müller (Tom Banach / Philipp Heertel)

6:5 59:10 Harrison Reed (Tom Pauker / Arnoldas Bosas) PP1

Strafen:

Erfurt 12 Minuten

Herford 16 Minuten

Zuschauer:

635

