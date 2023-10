Ice Dragons unterliegen erneut zweistellig

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord eine weitere deutliche Niederlage einstecken. Bei den Saale Bulls Halle...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord eine weitere deutliche Niederlage einstecken.

Bei den Saale Bulls Halle unterlagen die Ice Dragons mit 3:11 (0:4/0:3/3:4), womit keine Trendwende gelang und die vierte Niederlage in Folge zu verzeichnen war.

Erneut verschliefen die Ostwestfalen den Start und nach nur neun Minuten stand es bereits 0:3. Martynas Grinius (1.) sowie zweimal Brett Perlini (3./9.) hatten die Gastgeber schon früh auf die Siegerstraße gebracht. Thomas Merl erhöhte noch vor der ersten Drittelpause auf 4:0.

Im zweiten Spielabschnitt mühte sich Herford um den Anschluss und hatte rund 10 Minuten mehr vom Spiel. Ein Doppelschlag in der 32. Minute durch Thomas Merl und Fabian Baßler ließen den kleinen Aufwärtstrend jedoch wieder verpuffen. Sergejs Stas erhöhte in der 38. Minute auf 7:0, womit auch ein letztes Mal die Seiten gewechselt wurden.

Im Schlussabschnitt waren nur wenige Sekunden gespielt, als Brett Perlini zum 8:0 traf. In der 43. Minute verkürzte Marius Garten auf 1:8 und André Gerartz ließ nur 80 Sekunden später das 2:8 folgen. Dann schlugen wieder die Saale Bulls zu. Thomas Gauch erhöhte in der 46. Minute auf 9:2, Patrick Schmid machte es in der 51. Minute zweistellig und Leon Köhler traf zum 11:2 (54.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Logan DeNoble zum 3:11 in der 59. Minute.

„Auf uns kommt sehr viel harte Arbeit zu, wir müssen in allen Bereichen hart trainieren, damit die Mannschaft ihr vorhandenes Potential abrufen kann. Arbeit, Arbeit, Arbeit – mehr ist eigentlich nicht zu sagen“, so Coach Miha Zbontar im Anschluss an die Begegnung.

Im Sonntagsspiel trifft der Herforder Eishockey Verein ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Tilburg Trappers. Somit wartet die nächste schwierige Aufgabe, aber auch die nächste Chance auf eine Trendwende.

Tore:

1:0 00:55 Martynas Grinius (Patrick Schmid / Moritz Schug)

2:0 02:01 Brett Perlini (Timo Gams)

3:0 08:54 Brett Perlini (Tatu Vihavainen / Timo Gams) PP1

4:0 18:29 Thomas Merl (Patrick Schmid / Moritz Schug)

5:0 31:06 Thomas Merl (Martynas Grinius / Patrick Schmid)

6:0 31:50 Fabian Baßler (Nicholas Walters / Leon Köhler)

7:0 37:07 Sergejs Stas (Brett Perlini) PP1

8:0 40:11 Brett Perlini (Thomas Gams / Tatu Vihavainen)

8:1 42:24 Marius Garten (Rudolfs Maslovskis / Petr Gulda)

8:2 43:43 André Gerartz (Marius Garten)

9:2 45:52 Thomas Gauch (Thomas Merl / Patrick Schmid)

10:2 50:23 Patrick Schmid (Thomas Merl / Martynas Grinius)

11:2 53:33 Leon Köhler (Sergejs Stas / Nicholas Walters)

11:3 58:03 Logan DeNoble (Marius Garten / Rudolfs Maslovskis)

Strafen:

Halle 4 + 5 Minuten Timo Gams

Herford 6 + 5 Minuten Dennis König

Zuschauer:

1424

