Ice Dragons unterliegen Duisburg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das Heimspiel gegen die Füchse Duisburg, wie bereits die ersten beiden Saisonvergleiche mit 2:3 (2:0/0:2/0:1) verloren.

Nach einer 2:0-Führung der Ice Dragons nach dem ersten Drittel, drehten die Gäste die Begegnung im zweiten Teil des Spiels und nahmen alle Punkte mit auf die Heimreise.

Vor dem ersten Bully mussten die Ostwestfalen zunächst einmal einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Neben den bereits verletzt fehlenden Gleb Berezovskij, Mika Hupach und Dennis Sticha, standen zudem Jakub Urbisch, Sebastian Moberg und Jegors Kalnins aufgrund von Erkrankungen nicht im LineUp. Mehrere Spieler gingen zudem angeschlagen in die Partie. So war der HEV zunächst gezwungen, kompakt in der Defensive zu stehen und mit den Kräften gut zu haushalten. Duisburg begann die Partie mit viel Tempo und drängte die Ice Dragons in der Anfangsphase in die eigene Verteidigungszone. Nachdem Torhüter Kieren Vogel die ersten Schüsse pariert hatte, sorgte in der 6. Minute eine Kontersituation, die durch Jackson Pierson abgeschlossen wurde, für das 1:0 der Gastgeber. In der Folge gestaltete sich der Spielverlauf deutlich ausgeglichener und als sich die Zuschauer bereits auf die erste Pause einstellten, traf Ryley Lindgren zum 2:0 bei einem weiteren Konter.

Im Mittelabschnitt ließen beide Mannschaften zunächst gute Torgelegenheiten liegen, doch rund fünf Minuten vor dem letzten Seitenwechsel verkürzte Luis Üffing mit seinem Treffer zum 1:2. Doch damit noch nicht genug. In der 20. Minute war Adam Kiedewicz zur Stelle und glich zum 2:2 aus.

Für Spannung war somit im letzten Drittel gesorgt. Je länger die Begegnung nun dauerte, desto intensiver wurden die Druckphasen der Füchse aus Duisburg. In der 51. Minute misslang ein Klärungsversuch des HEV und Martin Schymainski schob den Puck aus kurzer Entfernung zum 3:2 für die Gäste über die Linie. Herford versuchte noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch Duisburg verteidigte gut die knappe Führung und siegte knapp.

HEV-Chefcoach Henry Thom ist froh, dass nun bald eine Regenerationsmöglichkeit zum Kräftesammeln für sein Team besteht: „Viele Mannschaften haben aktuell mit Erkältungen und dem intensiven Programm zu tun. Das ist nun leider auch bei uns so. Das Spiel gegen Duisburg war ein wenig kurios. Das erste Drittel gehört den Füchsen und trotzdem gehen wir mit einer 2:0-Führung raus. Im zweiten Drittel ist es fast umgekehrt. Im Schlussabschnitt haben dann beide Teams begonnen, mehr Wert auf die Taktik und das Spielsystem zu legen. Wir werden uns nun auf das Spiel am Freitag gegen Leipzig konzentrieren, danach gibt es durch den spielfreien Sonntag einmal die Gelegenheit zu regenerieren.“

Am kommenden Freitag trifft der Herforder Eishockey Verein in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ im INOMETA-Gameday ab 20.30 Uhr auf die KSW Icefighters Leipzig. An diesem Spieltag findet zudem die vierte Auflage des Sportlertages, zu dem sich wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler angemeldet haben, statt. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Ebenso wird um eine pünktliche Anreise gebeten, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Außerdem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 05:53 Jackson Pierson (Marius Garten / Ryley Lindgren)

2:0 19:55 Ryley Lindgren (Marius Garten / Matyas Kovacs)

2:1 35:28 Luis Üffing (Sandis Zolmanis / Nicklas Mannes)

2:2 39:25 Adam Kiedewicz (Sandis Zomanis)

2:3 50:15 Martin Schymainski (Edwin Schitz / Michael Fomin)

Strafen:

Herford 2 Minuten

Duisburg 4 Minuten

Zuschauer:

605

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!