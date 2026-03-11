Ice Dragons unterliegen Deggendorf deutlich

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste im zweiten Spiel des Oberliga PlayOff-Achtelfinales gegen den Deggendorfer SC eine deutliche 2:9 (1:3/1:2/0:4)-Niederlage hinnehmen und liegt in der „Best of 5“-Serie nun mit 0:2 zurück.

Der frischgebackene Oberliga Süd-Meister spielte in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ seine ganze Klasse aus. Lediglich in den ersten Minuten des Mitteldrittels schnupperten die Ice Dragons nach 1:3-Rückstand noch einmal nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 am Ausgleich, bevor die Gäste mächtig auf das Gaspedal drückten.

Schnell zeigte sich, dass sich der Favorit aus Niederbayern einiges vorgenommen hatte. Noch nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, als Luke Weilandt zum 0:1 traf. Deggendorf erzeugte weiterhin viel Druck und erhöhte in der 6. Minute durch Marco Bassler auf 0:2. Doch Herford fand in den folgenden Minuten besser in die Partie hinein und verkürzte in der 12. Minute in Unterzahl durch Jackson Pierson auf 1:2. Kurz vor der ersten Pausensirene nutzte Ty Jackson eine doppelte Überzahl und erhöhte auf 3:1 für den DSC.

Ab dem Mittelabschnitt ersetzte Kieren Vogel den krankheitsbedingt angeschlagenen Jakub Urbisch im Tor der Gastgeber, die mit viel Schwung aus der Kabine kamen. Herford übernahm nun immer mehr das Spielgeschehen und drängte den Gegner in die eigene Verteidigungszone. Als Dennis König in der 29. Minute aus der Distanz den 2:3-Anschlusstreffer erzielte, keimte bei den ostwestfälischen Eishockeyfans Hoffnung auf. Doch es folgten die Schlüsselszenen der Begegnung. Rund fünf Minuten vor der zweiten Pausensirene hatten die Gastgeber die gute Gelegenheit, die Partie in Überzahl noch einmal auszugleichen. Doch es sollte anders kommen. Zunächst nutzte Curtis Leinweber eine Kontersituation und netzte zum 4:2 für die Niederbayern ein. 30 Sekunden später sorgte eine ähnliche Situation für die Vorentscheidung. Ty Jackson erhöhte auf 5:2 und stellte für Deggendorf die Weichen auf Sieg.

Im Schlussdrittel machten die Niederbayern dann endgültig alles klar. Harrison Roy traf in der 44. Minute zum 6:2 und ein Doppelschlag vom Ex-Herforder Brett Humberstone sowie dem dritten Tor von Ty Jackson ließ die Gäste auf 8:2 davoneilen. Nach dem 9:2 durch Marco Bassler in Überzahl drohte dem HEV sogar eine zweistellige Niederlage. Bemerkenswert dann noch einmal die letzten Spielminuten: Während die Partie längst entschieden war, wurde es auf den Zuschauerrängen noch einmal richtig stimmungsvoll. Immer lauter wurden die Fangesänge beider Lager und begleiteten die Akteure auf dem Eis bis zur Schlusssirene. Das zweite PlayOff-Heimspiel der Vereinsgeschichte im deutschen Profieishockey war für die Ostwestfalen beendet – bei weitem nicht mit dem erhofften Ergebnis, aber mit sehr viel Rückendeckung der Fans.

„Der Tag fing schon nicht gut an heute. Am Morgen erhielt ich von Jakub Urbisch einen Anruf, dass er einen Virusinfekt hat. Er wollte sich aber in den Dienst der Mannschaft stellen, aber es ging dann nicht mehr. Ein großes Lob an Kieren Vogel, der dann im Tor enorm für das Team gekämpft hat. Nach dem 2:3 spielen wir in Unterzahl plötzlich Dinge, die wir so noch nicht in der Saison gespielt haben, mit kleinen Pässen an der blauen Linie, bei denen wir uns dann zwei Unterzahl-Tore fangen. Im letzten Drittel kam die Maschinerie von Deggendorf dann richtig ins Rollen und es war für uns enorm schwierig, diese zu stoppen. Jetzt heißt es Mund abwischen, zu unserem Spiel zurückfinden und es Deggendorf möglichst schwer machen“, so Herfords Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz.

Am Freitag kommt es ab 20.00 Uhr in der Hitzkopf Arena Deggendorf zum dritten Spiel zwischen dem Deggendorfer SC und dem Herforder Eishockey Verein. Die Gastgeber haben dann die Möglichkeit, mit einem Sieg in das Viertelfinale einzuziehen. Nur wenn es den Ice Dragons gelingt, die dritte Partie für sich zu entscheiden, gibt es am Sonntag ab 18.30 Uhr das nächste Aufeinandertreffen in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Der Herforder Eishockey Verein bietet am Freitag bei freiem Eintritt wieder ein Public Viewing im DrachenClub an.

Tore:

0:1 01:54 Luke Weilandt (Marco Bassler / Niklas Heinzinger)

0:2 05:23 Marco Bassler (Luke Weilandt)

1:2 11:52 Jackson Pierson (Ryley Lindgren) SH1

1:3 19:32 Ty Jackson (Dylan Jackson / Marcel Pfänder) PP2

2:3 28:50 Dennis König (Leon Köhler / David Makuzki)

2:4 35:07 Curtis Leinweber (Luke Weilandt) SH1

2:5 35:32 Ty Jackson (Dylan Jackson) SH1

2:6 43:16 Harrison Roy (Curtis Leinweber)

2:7 48:17 Brett Humberstone (Harrison Roy / Philipp Wachter)

2:8 48:42 Ty Jackson (Dylan Jackson / Jaroslav Hafenrichter)

2:9 53:26 Marco Bassler (Curtis Leinweber)

Strafen:

Herford 10 Minuten + 5 Minuten Michael Schaaf

Deggendorf 8 Minuten + 5 Minuten Luca Zitterbart + 5 Minuten Luca Zitterbart + Spieldauerdisziplinarstrafe Luca Zitterbart

Zuschauer: 902