Ice Dragons unterliegen beim TabellenfÃ¼hrer

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das Auswärtsspiel bei den Hannover Scorpions mit 1:3 (0:2/0:1/1:0) verloren.

Trotz der Niederlage beim Tabellenführer der Oberliga Nord zeigten sich die Ice Dragons im Vergleich zur Vorwoche verbessert und boten nach frühem Rückstand eine ansprechende Leistung.

Der Start lief für den HEV jedoch überhaupt nicht nach Plan. Die Gastgeber nutzten gleich die erste Torgelegenheit und gingen bereits nach 29 Sekunden durch Christoph Kabitzky mit 1:0 in Führung. Die Scorpions übten in den folgenden Minuten weiterhin sehr viel Druck auf das Herforder Tor aus und erhöhten in der 10. Minute durch Christoph Kabitzkys zweiten Treffer auf 2:0. Das Herforder Team sorgte im Auftaktdrittel nur für wenig Entlastung, musste bis zum ersten Seitenwechsel allerdings keinen weiteren Gegentreffer mehr hinnehmen.

Im zweiten Spielabschnitt agierten die Ostwestfalen deutlich verbessert, standen in der Defensive nun sicherer und setzten selbst auch in der Offensive Akzente. Doch erneut stachen die Niedersachsen zu. In der 29. Minute sorgte eine Kontersituation, die Stephan Tramm zum 3:0 abschloss, für die Vorentscheidung. Die Hannover Scorpions, die am vergangenen Dienstag mit sehr kleinem Kader 4:0 gegen Duisburg gewannen, konzentrierten sich nun immer mehr auf die Abwehrarbeit und verwalteten die sichere Führung mit hoher Qualität.

Im letzten Drittel versuchten die Ice Dragons noch einmal, sich an die Gastgeber heranzuarbeiten. Herford hatte nun mehr Torschüsse als die Scorpions, brachten sich zunächst jedoch noch nicht auf das Scoreboard. Erst in der 59. Minute belohnte Michael Schaaf mit einem Schuss aus der Distanz die gute kämpferische Leistung der Ice Dragons und verkürzte mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:3-Endstand.

„Im ersten Drittel waren wir zu passiv und das frühe 1:0 hat uns weh getan. Danach hatten wir uns gerade wieder gefangen dann fällt das 2:0 und Hannover hat stark aufgedreht. Im 2. Drittel haben wir aggressiver agiert und es im 3. Drittel noch ein wenig besser gemacht. Es ist schwierig gegen die Hannover Scorpions einen 0:3-Rückstand zu drehen, zumal Kevin Reich im Tor der Scorpions heute auch kaum zu überwinden war. Ich war zufrieden damit, wie wir nach dem Rückstand agiert haben und es geht für uns darum nach gefühlt 15 Coronafällen, die wir in den vergangenen zwei Wochen in der Mannschaft hatten, wieder unsere Energie und unser Selbstvertrauen zurückzugewinnen“ äußerte sich Chefcoach Henry Thom in seinem Statement zum Spiel auf der anschließenden Pressekonferenz.

Am Sonntag folgt ab 18.30 Uhr das mit Spannung erwartete zweite Derby gegen die Hammer Eisbären in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Tickets gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der hohen Ticketnachfrage dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen.

Tore:

1:0 00:29 Christoph Kabitzky (Alexander Heinrich / André Reiss)

2:0 09:06 Christoph Kabitzky (Pascal Aquin / Allan McPherson)

3:0 28:07 Stephan Tramm (Pascal Aquin / Allan McPherson)

3:1 58:12 Michael Schaaf (Gleb Berezovskij / Jegors Kalnins)

Strafen:

Hannover 10 Minuten

Herford 4 Minuten

Zuschauer: 1068

