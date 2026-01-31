Ice Dragons Ã¼berraschen am Pferdeturm

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat am letzten Spieltag der Oberliga Nord Hauptrunde das â€žkleine Derbyâ€œ bei den Hannover Indians mit 6:4 (1:1/3:1/2:2) gewonnen und somit vor dem Start der Zwischenrunde ein Ausrufezeichen gesetzt.

Dabei erwischte HEV-StÃ¼rmer Leon KÃ¶hler einen ganz starken Abend, erzielte selbst zwei Treffer, gab zudem noch zwei weitere Torvorlagen und rettete im zweiten Drittel zudem auf spektakulÃ¤re Art und Weise doppelt auf der eigenen Torlinie.

Die Niedersachsen begannen die Begegnung mit viel Tempo und stellten die Herforder Defensive zunÃ¤chst vor einige Probleme. Nach dem frÃ¼hen 1:0 durch Ryon Moser (4.) musste man fast ein wenig Angst um die Ice Dragons haben und viele der mitgereisten ostwestfÃ¤lischen Eishockeyfans befÃ¼rchteten einen Ã¤hnlichen Verlauf, wie beim 2:9 gegen die Salle Bulls Halle am vergangenen Sonntag. Doch Herfords TorhÃ¼ter Jakub Urbisch bewahrte sein Team vor einem hÃ¶heren RÃ¼ckstand. In der 9. Minute glich Matyas Kovacs, der nach Ã¼berstandener Verletzung in den HEV-Kader zurÃ¼ckgekehrt war, auf Vorlage von Timo Sticha zum 1:1 aus. Im weiteren Verlauf der Begegnung hÃ¤uften sich auf beiden Seiten Ungenauigkeiten im Spielaufbau und so wirkte die Begegnung nun etwas wild.

Im zweiten Spielabschnitt wurden die Aktionen wieder klarer und die Kontrahenten lauerten auf Fehler. Einen solchen nutzten die Ice Dragons in der 27. Minute aus. Jannis KÃ¤lble eroberte den Puck an der gegnerischen blauen Linie und passte auf den freistehenden Leon KÃ¶hler, der aus kurzer Entfernung zum 2:1 fÃ¼r die GÃ¤ste vollendete. Kurios dann die 30. Minute. Die Hannover Indians zogen mit viel Tempo in das Angriffsdrittel und erarbeiteten sich eine GroÃŸchance. ZunÃ¤chst rettete Leon KÃ¶hler in letzter Sekunde fÃ¼r seinen bereits geschlagenen TorhÃ¼ter Jakub Urbisch auf der Torlinie, danach parierte Herfords Nummer 14 mit seinem SchlÃ¤ger auch noch den Nachschuss. Nur rund eine Minute spÃ¤ter war Leon KÃ¶hler erneut zur Stelle. Dieses Mal wieder in der Offensive, dieses Mal wieder als TorschÃ¼tze. In Ãœberzahl ergab sich plÃ¶tzlich eine â€ž2auf1â€œ-Situation fÃ¼r die Ostwestfalen und der HEV-StÃ¼rmer netzte zum 3:1 ein. Auch die nÃ¤chste Ãœberzahlsituation wusste Herford in der 37. Minute zu nutzen. Erneut war das Zustandekommen des Treffers nicht alltÃ¤glich. Jackson Pierson schoss seinen Mitspieler Leon KÃ¶hler im Powerplay an, der Puck fiel gefÃ¤hrlich vor das Hannoveraner Tor, Timo Sticha reagierte am schnellsten und erzielte das 4:1. In dem mit Ã¼ber 4.000 Zuschauern besuchten Eisstadion am Pferdeturm wurde es nun deutlich leiser, lediglich die vielen GÃ¤stefans waren noch zu hÃ¶ren. Doch kurz vor der letzten Pausensirene verkÃ¼rzte Luca Trinkberger fÃ¼r die Niedersachsen auf 2:4 und holte mit dem Treffer auch das Stadion wieder zurÃ¼ck.

Im Schlussdrittel konzentrierte sich Herford vermehrt auf die Defensivarbeit. Die Indians waren in den letzten 20 Minuten das spielbestimmende Team, kamen jedoch nur selten zu gefÃ¤hrlichen Aktionen. Zudem hatten die Ice Dragons mit Jakub Urbisch einen starken RÃ¼ckhalt, der den 2-Tore-Vorsprung festhielt. FrÃ¼h nahm Hannovers Trainer Igor Bacek seinen Goalie Timo Herden zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Herford blieb jedoch konzentriert und Ryley Lindgren sorgte in der 57. Minute per EmptyNet-Goal fÃ¼r das 5:2. Die Gastgeber gaben sich jedoch noch nicht auf. Ryan Moser verkÃ¼rzte noch einmal in Ãœberzahl auf 3:5 (58.), doch wenige Sekunden spÃ¤ter brachte das 6:3 durch Philip Woltmann mit einem weiteren EmptyNet-Treffer die endgÃ¼ltige Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte schlieÃŸlich William Jerry mit dem 4:6 in Ãœberzahl wenige Sekunden vor dem Ende.

â€žIn den ersten 10 Minuten ist Hannover wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen. Der Konter zum 1:1 hat meiner Mannschaft dann Selbstvertrauen gegeben. Zum GlÃ¼ck hatten wir auch Jakub Urbisch im Tor, der sehr viel entschÃ¤rft hat. Je lÃ¤nger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir zu unserem Spiel und zu unseren taktischen Vorgaben gefunden. Wir haben heute mit Sicherheit viel ScheibenglÃ¼ck gehabt, das benÃ¶tigt man dann einfach auch, wenn man bei den Indians gewinnen willâ€œ, so ein zufriedener HEV-Chefcoach Henry Thom im Anschluss an die Begegnung.

Die Ice Dragons verbesserten sich zum Abschluss der Hauptrunde auf Platz 10, der RÃ¼ckstand auf den PlayOff-Platz 8 betrÃ¤gt zum Start der Zwischenrunde weiterhin 9 Punkte. Der Herforder Eishockey Verein beginnt mit der Sonntagsbegegnung auswÃ¤rts in den nÃ¤chsten Saisonteil. Ab 18.30 Uhr steht das Derby bei den Hammer EisbÃ¤ren auf dem Programm und das Rennen auf die verbleibenden PlayOff-PlÃ¤tze ist somit endgÃ¼ltig erÃ¶ffnet. Erst am kommenden Wochenende werden die Ice Dragons das erste Heimspiel der Zwischenrunde haben. Nach einem weiteren AuswÃ¤rtsspiel bei den Herne Miners am Freitag, sind am Sonntag, den 08. Februar die Icefighters Leipzig zu Gast in der imos Eishalle â€žIm Kleinen Feldeâ€œ. Tickets fÃ¼r alle Heimspiele des Herforder Eishockey Vereins gibt es ab sofort online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de . Aufgrund der zu erwartenden hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Vereins dringend die Nutzung dieser VorverkaufsmÃ¶glichkeit.

Tore:

1:0 03:49 Ryon Moser (Ryan Gropp / Tom-Eric Bappert)

1:1 08:25 Matyas Kovacs (Timo Sticha / Dennis KÃ¶nig)

1:2 26:41 Leon KÃ¶hler (Jannis KÃ¤lble)

1:3 30:51 Leon KÃ¶hler (Timo Sticha / Ryley Lindgren) PP1

1:4 36:26 Timo Sticha (Leon KÃ¶hler / Jackson Pierson) PP1

2:4 38:44 Luca Trinkberger (Alex Samusev / Ryon Moser)

2:5 56:57 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg / Yannis Walch) EN

3:5 57:37 Ryon Moser (Ryan Gropp / Ryker Killins) PP1

3:6 58:25 Philip Woltmann (Leon KÃ¶hler) EN

4:6 59:53 William Jerry (Alexander Roach) PP1

Strafen:

Hannover 6 Minuten

Herford 10 Minuten

Zuschauer:

4238

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!