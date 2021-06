Ice Dragons terminieren erste Vorbereitungsspiele

Herford. (PM HEV) Doppeltest – der Herforder Eishockey Verein hat seine ersten beiden Vorbereitungsspiele terminiert und wird in der Saisonvorbereitung auf die Hannover Indians...

Gegen den Ligakonkurrenten werden sich die Ice Dragons den letzten Schliff holen, um am 24. September in die neue Saison zu starten. Dabei treten die Ostwestfalen am 17. September zunächst auswärts am Pferdeturm in Hannover um 20.00 Uhr an, bevor zwei Tage später das Rückspiel in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ startet. Als Spielbeginn wird zunächst 18.00 Uhr anvisiert, wobei sich der Spielbeginn aber auch noch nach vorne verschieben kann.

In der vergangenen Saison belegten die Hannover Indians in der Hauptrunde Platz 7, wurden dann jedoch in den PlayOffs aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen gestoppt. Mit Sicherheit wartet auf die Eishockeyfans ein interessanter Vergleich zweier Nord-Oberligisten unmittelbar vor dem Saisonstart.