Ice Dragons stehen plÃ¶tzlich im Fokus

Herford. (PM HEV) Wochenende der Gegensätze – die guten Leistungen zum Saisonauftakt haben dafür gesorgt, dass der Herforder Eishockey Verein in den Fokus der Oberliga Nord gerückt ist.

Mit 15 Punkten stehen die Ice Dragons nach 8 Spieltagen auf Platz 4 in der Tabelle und haben sich viel Respekt verschafft. Der Lohn ist am Freitag das Duell beim Tabellenführer Hannover Scorpions, die ihrerseits das Spiel gegen die Ostwestfalen zum Topspiel erkoren haben. Zwei Tage später steht in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das erste HEV-Duell zwischen Herford und Herne auf dem Programm.

Wer hätte das zum Beginn der Spielzeit vor rund einem Monat gedacht? Der Herforder Eishockey Verein reist am 9. Spieltag zum Topfavoriten Hannover Scorpions und aufgrund der Tabellensituation handelt es tatsächlich um das Spitzenspiel der Oberliga Nord bei den Freitagsbegegnungen. Die Niedersachsen kommen immer besser in Schwung, mussten zu Beginn der Saison noch Punktverluste hinnehmen, holten jedoch zuletzt sieben Siege in Serie. Oftmals mussten die Skorpione aber hart für ihre Erfolge kämpfen und arbeiten, durften sich allerdings auch auf ihre individuelle Qualität im Kader verlassen. „Wir werden sehr kompakt stehen müssen, dürfen nicht viel zulassen, denn wenn man den Scorpions die Gelegenheit gibt, ihr Spiel erst einmal aufzuziehen, treffen sie sofort. Aber ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel“, blickte Chefcoach Henry Thom unmittelbar nach der letzten Sonntagsbegegnung bereits voraus. Die Favoritenrolle ist klar an die Gastgeber verteilt, doch die Ostwestfalen haben sich fest vorgenommen, die Hannover Scorpions ab 20.00 Uhr in der ARS-ARENA zu ärgern.

Auch wenn sich am Sonntag ab 18.30 Uhr mit dem Herner EV der derzeitige Tabellenletzte Herner EV in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ vorstellt, wird die Aufgabe für die Ice Dragons überhaupt nicht leichter. „Herne war eigentlich in fast allen Spielen komplett drin und hat teilweise unglücklich verloren. Wir brauchen sehr viel Konzentration, vielleicht auch Geduld und dürfen nicht nachlassen. Wir wollen vor unseren tollen Fans wieder ein gutes Spiel liefern und natürlich die Punkte hierbehalten“, warnt Henry Thom. Herne holte gegen die Hammer Eisbären einen 4:3-Sieg und erkämpfte sich auch bei den Moskitos Essen einen Zähler. Im ersten HEV-Duell der Saison werden die Ice Dragons versuchen, ihre blütenweiße Weste in der heimischen Drachenhöhle beizubehalten, um die nächsten wertvollen Zähler zu ergattern.

Für die Sonntagsbegegnung gibt es Tickets bis zwei Stunden vor Spielbeginn online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr die Abendkasse. Die Spiele der Oberliga Nord werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.