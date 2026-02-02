Ice Dragons starten mit Derbysieg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist erfolgreich in die Zwischenrunde der Oberliga Nord gestartet.

Zum Auftakt gab es einen 4:1 (1:1/1:0/2:0)-Derbysieg bei den Hammer Eisbären, womit den Ice Dragons die Revanche für die bittere Niederlage vor etwas mehr als einer Woche an gleicher Stelle gelang.

Im ersten Spielabschnitt taten sich beide Teams zunächst schwer, einen klaren und schnellen Spielaufbau zu gestalten. Beide Defensivreihen arbeiteten konzentriert und die Genauigkeit der Pässe ließ zunächst noch Luft nach oben. Mit zunehmender Spielzeit ergaben sich jedoch erste gute Torgelegenheiten. In der 10. Minute arbeitete sich Nils Wegner auf der rechten Seite durch die Abwehr der Gastgeber hindurch, zog vor das gegnerische Tor und erzielte die 1:0-Führung für den HEV. Die Eisbären gaben aber eine schnelle Antwort und Thomas Zuravlev glich in der 12. Minute zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel hatte Herford dann mehr vom Spiel und verlagerte das Geschehen mehr in Richtung Angriffszone, während die Gastgeber gefährlich bei Kontersituationen blieben. Der nächste Treffer sollte jedoch erst kurz vor der Pausensirene fallen. Unter kräftiger Mithilfe der Hammer Abwehr, staubte Sebastian Moberg zum 2:1 in der 38. Minute ab.

Im Schlussabschnitt ließen beide Teams zunächst gute Gelegenheiten liegen und so ging es mit der knappen Herforder Führung in die letzten Minuten. Leon Köhler sorgte schließlich mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung (56.), Ryley Lindgren machte in der 59. Minute mit einem EmptyNet-Tor in Unterzahl endgültig den Deckel auf die Partie.

HEV-Chefcoach Henry Thom zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben nach dem ersten Drittel immer besser in das Spiel gefunden, standen defensiv gut und haben uns heute einen wichtigen Sieg erarbeitet. Hamm hat als Tabellensechster einen recht komfortablen Vorsprung auf die übrigen Teams und unsere Hauptkonkurrenten sind andere Mannschaften, mit denen wir uns noch direkt duellieren werden. Um so wertvoller ist heute der Sieg für uns.“

Zum Auftakt der Zwischenrunde gab es in der Gruppe 2 ausschließlich Siege der schwächer platzierten Mannschaften, wodurch die PlayOff-Zone plötzlich eng zusammengerückt ist. Die Ice Dragons bleiben auf Tabellenplatz 10, haben jedoch den Abstand auf den PlayOff-Platz 8 auf nun sechs Punkte verkürzt. Am kommenden Freitag folgt das Auswärtsspiel bei den Herne Miners, das erste Heimspiel der Zwischenrunde steht am Sonntag ab 18.30 Uhr auf dem Programm, wenn der Tabellensiebte Leipzig zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ist.

Tore:

0:1 09:35 Nils Wegner (Timos Sticha / Yannis Walch)

1:1 11:14 Thomas Zuravlev (Samuel Dotter / Christian Schillin)

1:2 37:25 Sebastian Moberg (Leon Köhler)

1:3 55:53 Leon Köhler (Marius Garten / David Makuzki)

1:4 58:16 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg) SH1 EN

Strafen:

Hamm 6 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer: 816

