Ice Dragons starten ins neue Jahr

Herford. (PM HEV) In der Erfolgsspur bleiben – der Herforder Eishockey Verein startet mit den nächsten beiden Oberliga Nord-Spielen in das Jahr 2024.

In der Freitagsbegegnung führt die Reise der Ice Dragons zunächst zu den Moskitos Essen, bevor am Sonntag ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Hannover Indians erstmals in dieser Saison ihre Visitenkarte abgeben. Gerne wollen die Ostwestfalen in beiden Spielen ihre aufsteigende Form bestätigen, an den 4:3-Erfolg in Leipzig kurz vor dem Jahreswechsel anschließen und möglichst auch an diesem Wochenende etwas Zählbares auf der Habenseite verbuchen.

Bei den Moskitos Essen hatte der HEV Anfang November eine gute Figur abgegeben und das Duell beim derzeitigen Tabellenzweiten knapp mit 2:3 verloren. In den letzten drei Spielen erlebte Essen die ganze Palette des Sports. Innerhalb von acht Tagen gab es zunächst einen überragenden 8:1-Sieg gegen die Hannover Scorpions, dem eine Niederlage nach Verlängerung in Tilburg folgte und schließlich mussten die Moskitos nach der 3:5-Niederlage in Hamm die Tabellenführung hergeben. Um mit den Hannover Scorpions auf Tuchfühlung zu bleiben, ist ein Sieg gegen die Ice Dragons Pflicht, doch Herford möchte gerne die Rolle als Spielverderber annehmen und den gerade erlangten Rückenwind nutzen, um sich selbst in Szene zu setzen. Spielbeginn in der Eissporthalle Essen-West ist um 20.00 Uhr und mit Sicherheit werden auch wieder einige Herforder Fans den Weg ins Stadion finden, um ihr Team zu unterstützen.

Am Sonntag sind ab 18.30 Uhr die Hannover Indians zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Die Niedersachsen kämpfen derzeit um die direkte Qualifikation für die PlayOff-Phase und haben die Konkurrenz im Nacken. Aus den vier Spielen rund um die Feiertage wurde lediglich ein 6:2-Sieg bei den Hammer Eisbären eingefahren. Gegen Leipzig (1:2), Tilburg (2:5) und bei den Hannover Scorpions (3:5) gab es hingegen drei Niederlagen, wodurch man nun in Zugzwang geraten ist. Mit Todd Warriner präsentierten die Indians zum Jahreswechsel einen neuen und prominenten Coach, der nun die Geschicke an der Bande leiten wird. Aus Herforder Sicht will man das Duell vor heimischer Kulisse zur Revanche nutzen. Die beiden Begegnungen, die jeweils in Hannover ausgetragen wurden, gingen mit 6:3 und 11:4 deutlich an die Indians und so hat sich der HEV vorgenommen, diese Bilanz im neuen Jahr aufzubessern.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet auch eine Abendkasse. Aufgrund der gut angelaufenen Kartenanfrage wird von Seiten des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten empfohlen, um längere Warteschlangen zu vermeiden.