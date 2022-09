Ice Dragons starten in die Testspielwochen

Herford. (PM HEV) Wettkampfmodus – für den Herforder Eishockey Verein geht es in die letzte Phase der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der...

Herford. (PM HEV) Wettkampfmodus – für den Herforder Eishockey Verein geht es in die letzte Phase der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Oberliga Nord.

Dabei wird Coach Milan Vanek nicht nur Formationen testen, sondern sein Team bereits in einer sehr schnellen Spieltaktung beobachten. Nicht weniger als sechs Spiele in 13 Tagen stehen für die Ice Dragons auf dem Programm.

Den Auftakt bildet die Auswärtsbegegnung bei den Hannover Indians am 07. September, gefolgt vom ersten Derby bei den Hammer Eisbären nur zwei Tage später. Das Rückspiel gegen den ewigen Kontrahenten Hamm am Sonntag, den 11. September, stellt gleichzeitig auch die Heimspielpremiere des HEV in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ dar. Die Begegnung startet ab 18.00 Uhr und beendet die erste Woche der Vorbereitungsspiele.

Nach zwei Tagen Pause geht es am Mittwoch, den 14. September mit dem Rückspiel gegen die Hannover Indians ab 20.00 Uhr in Herford weiter, am Freitag drauf sind ab 20.30 Uhr die Black Dragons aus Erfurt zu Gast. Den Abschluss der intensiven Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen bildet am Sonntag, den 18. September das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Füchse Duisburg, bevor ein Wochenende später die Hauptrunde der Oberliga Nord mit 56 Spielen pro Team wartet.

Für alle drei Heimspiele der Vorbereitungsphase sind bereits Tickets Online unter www.scantickets.de erhältlich. Für Dauerkarteninhaber sind die Testspiele gegen Hamm, Hannover Indians und Erfurt inklusive. Selbstverständlich wird es auch Eintrittskarten an der Abendkasse geben. Coronamaßnahmen bestehen derzeit nicht.