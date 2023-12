Ice Dragons starten in die RÃ¼ckrunde

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Drachenduell – für den Herforder Eishockey Verein steht zum Rückrundenauftakt der Oberliga Nord lediglich ein Spiel auf dem Programm....

Herford. (PM HEV) Drachenduell – für den Herforder Eishockey Verein steht zum Rückrundenauftakt der Oberliga Nord lediglich ein Spiel auf dem Programm.

In der Freitagsbegegnung treffen die Ice Dragons ab 20.30 Uhr in einem Heimspiel auf die Black Dragons Erfurt und wollen in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ versuchen, das Drachenduell positiv zu gestalten.

Erfurt hat sich in der ersten Saisonhälfte auf den PlayOff-Plätzen etabliert und findet sich derzeit mit 38 Punkten auf Platz 5 wieder. Lange spielten die Black Dragons sogar um die Tabellenspitze mit, mussten zuletzt jedoch in die eine oder andere knappe Niederlage einwilligen. Mit einem 3:2-Erfolg über die Moskitos Essen hat die Mannschaft aus Thüringen jedoch am vergangenen Sonntag einen wertvollen Sieg eingefahren, mit dem man sich wieder stabilisierte.

Herford zeigte beim Gastspiel in Duisburg über 40 Minuten eine kämpferisch gute Leistung, blieb am Ende jedoch beim 1:4 ohne das erhoffte Erfolgserlebnis. Dieses soll nun jedoch gegen Erfurt möglichst nachgeholt werden, um positiv in die zweite Saisonhälfte zu starten. In den bisherigen Saisonduellen, die allesamt bei den Black Dragons stattfanden, gab es einen 6:3-Erfolg für Erfurt, jedoch auch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung für die Ice Dragons.

Tickets für die Begegnung gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet zudem eine Abendkasse. Für alle, die nicht live vor Ort dabei sind, wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

