Ice Dragons starten in die PreSeason

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein fällt der Startschuss der PreSeason-Games mit einem Auswärtsspiel.

Im Freitagsduell treffen die Ice Dragons ab 19.30 Uhr in der Alleato Arena auf den Gastgeber Füchse Duisburg.

Die Wedau-Städter zählten in der vergangenen Spielzeit zu den positiven Überraschungen und spielten sich in die Top 5 der Oberliga Nord. Jetzt gab es viel Bewegung im Kader der Füchse. Zwar blieben viele Spieler des Erfolgsteams, allerdings gab es auch einige Abgänge. Hinzu kommen jede Menge talentierte Förderlizenzspieler, die dem Duisburger Chefcoach Frank Petrozza zur Verfügung stehen. Während die Ostwestfalen ihr erstes Spiel bestreiten, siegte Duisburg am vergangenen Wochenende beim ersten Auftritt mit 5:3 gegen Heilbronn.

Die Ice Dragons sind seit rund einer Woche im Training der PreSeason und absolvierten intensive Einheiten auf und neben dem Eis. Chefcoach Henry Thom arbeitet intensiv an den passenden Formationen und geht mit acht Neuzugängen ins Rennen. Der Kader des HEV hat sich im Vergleich zur Vorsaison noch einmal deutlich verjüngt. Mit einem Durchschnittsalter von 25,1 Jahren haben die Ostwestfalen eines der jüngsten Teams im deutschen Profieishockey, mit Sicherheit aber auch ein äußerst spannendes.

Egal ob man das erste von zwei Wochenendduellen zwischen den Füchsen Duisburg und den Herforder Ice Dragons als Testspiel oder schon Vorbereitungsspiel betrachtet, beim HEV freut man sich, dass es nun losgeht und die Sommerpause beendet ist.

Bereits am Sonntag steht das Rückspiel in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ an. Ab 16.30 Uhr ist Duisburg dann zu Gast in Herford, zuvor beginnt bereits ab 13.30 Uhr das Sommerfest der Ice Dragons mit der offiziellen Mannschaftsvorstellung. Tickets gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Tageskasse, die mit Einlassbeginn ab 15.30 Uhr öffnet. Beide Begegnungen werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

454 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht