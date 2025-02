Ice Dragons starten in die PlayOffs: Herford zum Auftakt in Deggendorf

Herford. (PM HEV) Das Warten für die Eishockeyfans in Ostwestfalen hat ein Ende.

Der Herforder Eishockey Verein startet am Sonntag ab 18.45 Uhr auswärts in das PlayOff-Achtelfinale. Beim Deggendorfer SC wollen die Ice Dragons bei ihrer ersten PlayOff-Teilnahme im deutschen Profieishockey in der Festung an der Trat alles auf das Eis bringen und dem DSC das Heimrecht in der „Best of 5“-Serie abknüpfen.

Der Drittplatzierte der Süd-Staffel blickt auf eine lange Eishockeytradition zurück und zählt zum erweiterten Favoritenkreis im Aufstiegsrennen zur DEL2. Dabei setzen die Niederbayern auf viele Spieler, die bereits DEL2- oder DEL-Erfahrung haben und mit Timo Pielmeier im Tor sowie Stürmer Thomas Greilinger auch ehemalige Nationalspieler in ihren Reihen wissen. Der Deggendorfer Goalie zählte zudem zum deutschen Olympiakader, der 2018 in Pyeongchang Sensationssilber holte.

Trotz großer Namen beim Deggendorfer SC wollen sich die Ostwestfalen nicht verstecken. „Wir müssen versuchen den Gegner in den Wahnsinn zu treiben“, ist sich Chefcoach Henry Thom sicher, dass das Herforder Team nicht chancenlos die Reise in den Süden antreten wird. Unterstützt wird der HEV auch von vielen Fans, die den Weg entweder per Fanbus (ab Sonntagmorgen) oder aber privat nach Deggendorf antreten.

44 Hauptrundenspiele lang hat der HEV auf das große Ziel PlayOffs hingearbeitet und rund um die heimische imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ steigt die Vorfreude und auch die Spannung auf das erste Achtelfinalduell. Bereits am Dienstag kommt es um 19.30 Uhr zum zweiten Aufeinandertreffen in Herford und das PlayOff-Fieber wird endgültig in die heimische Drachenhöhle überschwappen. Mit Einlassbeginn wird ab 18.30 Uhr in jedem Fall die Abendkasse mit ausreichend Tickets geöffnet. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen jedoch eine pünktliche Anreise zum zweiten Spiel der Serie, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Für alle Fans, die nicht live in Deggendorf die Ice Dragons unterstützen, wird die Begegnung live auf www.sparde.tv übertragen. Der Herforder Eishockey Verein bietet zudem ab 16.45 Uhr für das Sonntagsspiel ein Public Viewing im DrachenClub (Almhütte) an, DragonFood-Wagen und Thekenbereich werden für das Public Viewing ebenfalls geöffnet.

