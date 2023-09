Ice Dragons starten in die Oberligasaison

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Startschuss – das Warten hat beim Herforder Eishockey Verein ein Ende. An diesem Wochenende fällt für die Ice Dragons...

Herford. (PM HEV) Startschuss – das Warten hat beim Herforder Eishockey Verein ein Ende. An diesem Wochenende fällt für die Ice Dragons der Startschuss für die Oberligasaison 23/24.

Dabei geht es in der Freitagsbegegnung zunächst in einem Heimspiel ab 20.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, bevor es am Sonntag um 19.00 Uhr zum Topfavoriten Hannover Scorpions geht.

Mit den Icefighters Leipzig stellt sich in Herford zum Saisonauftakt ein Team vor, das von Experten zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wird. Traditionell weiß die Mannschaft aus Sachsen besonders in der Defensive zu überzeugen, was sich bereits in der Vorbereitung einmal mehr zeigte. Gegen starke Konkurrenz – teilweise aus der DEL2 – ließen die Mannen von Chefcoach Frank Fischöder nur wenige Gegentreffer zu. So gilt es für die Ostwestfalen, sich ebenfalls in der Defensive gut zu präsentieren und vor dem Tor effektiv zu agieren, will man gegen die Icefighters etwas ausrichten.

Gleich am Sonntag wartet die nächste hohe Hürde auf den HEV. In der ARS ARENA ist der Topfavorit Hannover Scorpions Gastgeber der Herforder am zweiten Oberliga Nord-Spieltag. Zwei Mal spielte das Team von Chefcoach Milan Vanek in der Vorbereitung gegen die Niedersachsen und zwei Mal gab es nichts zu holen. Mit 0:6 und 0:8 unterlag man deutlich und blieb in beiden Spielen ohne Torerfolg.

Nach einer durchwachsenen PreSeason mit einer ganz schwachen Generalprobe in Duisburg, wollen die Ice Dragons nun zum Start der Oberligasaison ein anderes und vor allem kämpferisches Gesicht zeigen, um den favorisierten Teams aus Leipzig und Hannover Paroli zu bieten und möglichst selbst etwas auf der Habenseite zu verbuchen. Zum erweiterten Kader gehören ab sofort auch Marcnel Bathe und David Woltmann, die nach erfolgreicher TryOut-Phase in Absprache mit dem U20-Trainerteam in die Spiele der Oberliga eingebaut werden.

Tickets für die Freitagsbegegnung gibt es online im Vorverkauf unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit dem Einlass öffnet ab 19.30 Uhr auch eine Abendkasse, wobei jedoch aufgrund der bereits guten Nachfrage der Vorverkauf empfohlen wird, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen.

