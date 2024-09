Ice Dragons starten in die neue Oberligasaison

Herford. (PM HEV) Das Warten hat ein Ende – für den Herforder Eishockey Verein beginnt an diesem Wochenende die neue Oberligasaison. Dabei starten die...

Herford. (PM HEV) Das Warten hat ein Ende – für den Herforder Eishockey Verein beginnt an diesem Wochenende die neue Oberligasaison.

Dabei starten die Ice Dragons in der Freitagsbegegnung mit einem Heimspiel ab 20.30 Uhr gegen die Rostock Piranhas, bevor am Sonntag die erste Auswärtsbegegnung auf dem Programm steht. Nach den intensiven Wochen der Vorbereitung wird es nun für den HEV darum gehen, möglichst schnell in die neue Spielzeit hineinzufinden, um frühzeitig Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

Schaut man auf die vergangenen Duelle mit den Rostock Piranhas, so scheint zum Auftakt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ Spannung garantiert zu sein. Häufig ging es zwischen beiden Kontrahenten knapp zur Sache und die Zuschauer erlebten teilweise dramatische Spiele. Rostock blieb in der gesamten Vorbereitung ungeschlagen und möchte diese Serie gerne in Herford ausbauen. Die Ice Dragons wollen hingegen vor heimischer Kulisse einen erfolgreichen Start hinlegen und zeigen, dass man gut zusammengewachsen ist.

Am Sonntag ab 16.00 Uhr folgt für den HEV die Auswärtsbegegnung bei den KSW Icefighters Leipzig. Auch die Duelle mit den Sachsen hatten es in der vergangenen Saison in sich und man darf gespannt sein, wie sich das Herforder Team im anona ICEDOME schlagen wird.

Die Vorsicht im Umgang mit Blessuren und Erkrankungen in der Vorbereitung scheint sich bei den Ice Dragons bezahlt gemacht zu haben. Bis auf Philip Woltmann, der aktuell noch pausieren muss, konnte Chefcoach Henry Thom diese Woche mit dem gesamten Kader trainieren, nachdem auch Ryley Lindgren auf das Eis zurückgekehrt war.

Tickets für die Freitagsbegegnung gegen Rostock gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp), wobei der Vorverkauf im Marktkauf in der Zeit zwischen 09 bis 18 Uhr gegen Barzahlung erfolgt. Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet zudem eine Abendkasse. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten, um längere Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden. Dauerkartenkäufer haben wieder die Möglichkeit, ihre hinterlegten Dauerkarten an der Abendkasse abzuholen, ebenso besteht noch die Möglichkeit, Dauerkarten käuflich an der Abendkasse zu erwerben. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.