Ice Dragons siegreich im Sonntagsabendkrimi

Herford. (PM HEV) Spannung pur – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde den nächsten Heimsieg eingefahren.

Die Ice Dragons besiegten die Tilburg Trappers in einer intensiven und äußerst spannenden Begegnung mit 6:4 (2:0/2:3/2:1) und holten drei wertvolle Zähler. Mehrmals drohte die Partie zugunsten des niederländischen Topteams zu kippen, doch die Ostwestfalen kämpften sich auch durch schwierige Phasen und behielten am Ende nicht unverdient die Oberhand.

Der Start gehörte vor rund 750 Zuschauern den Gastgebern, die mit schnellen Angriffen, die Gästedefensive vor Probleme stellte. In der 4. Minute eröffnete Ryley Lindgren den Torreigen, indem er einen Abpraller nach einem Schuss von Jackson Pierson, aus kurzer Entfernung einnetzte. Sehenswert war dann das 2:0 in der 12. Minute. Wieder zeichnete sich die Kombination Pierson auf Lindgren verantwortlich und Herfords Nummer 74 erzielte seinen zweiten Treffer. Tilburg drängte nun auf den Anschlusstreffer, doch der HEV verteidigte die 2-Tore-Führung bis zum ersten Seitenwechsel.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Ice Dragons zunächst nach. Mit einem Pass über das halbe Spielfeld setzte Jackson Pierson seinen Sturmpartner Gleb Berezovskij glänzend in Szene. Dieser behielt die Übersicht und vollendete zum 3:0 in der 27. Minute. Wer nun glaubte, dass sich das Herforder Team bereits auf der Siegerstraße befand, sollte sich täuschen. Tilburg nutzte in der 30. Minute eine doppelte Überzahlsituation. Im „5 auf 3“ verkürzte Kobe Roth auf 1:3 und nur 40 Sekunden später traf Phillip Marinaccio im „5 auf 4“ zum 2:3. Die Trappers waren wieder zurück im Spiel und wussten auch das nächste Powerplay zu nutzen. Wieder war Phillip Marinaccio zu Stelle und glich in der 33. Minute zum 3:3 aus. Herford ließ in dieser Phase jedoch keinen Turnover zu und kämpfte sich zurück in das Spielgeschehen. Philip Woltmann lauerte rund 90 Sekunden vor der zweiten Pause auf einen Fehler in der Trappers-Defensive, eroberte an der blauen Linie den Puck und erzielte mit seinem ersten Treffer nach langer Verletzungszeit in der Vorsaison zum wichtigen 4:3 für die Gastgeber.

Im Schlussabschnitt drohte die Begegnung ein weiteres Mal zu kippen. Danni Bindels staubte aus kurzer Entfernung in der 44. Minute zum 4:4 ab und die Gäste wollten nun das Spiel an sich reißen. Doch wieder hielten die Ice Dragons stand und nutzten ihrerseits eine Überzahlsituation. Ryley Lindgren passte auf den gut postierten David Makuzki, der in der 48. Minute die Gastgeber wieder mit 5:4 in Führung brachte. In der Schlussphase blieb das Tempo hoch und beide Teams erarbeiteten sich Torgelegenheiten. In den letzten Minuten setzten die Trappers alles auf eine Karte und brachten für Torhüter Ruud Leeuwesteijn einen weiteren Feldspieler. Kurz vor Ende der Begegnung setzte Ryley Lindgren zum Konter an und erlöste die ostwestfälischen Eishockeyfans per EmptyNet-Treffer mit dem 6:4.

HEV-Chefcoach zeigte sich nach der Partie zufrieden mit seinem Team: „Wir haben das heute besonders im „5 gegen 5“ sehr gut gemacht. Immer wenn das Momentum auf Tilburger Seite war, haben wir getroffen. Wir werden nun das Training für eine Woche intensivieren, dann am spielfreien Wochenende kurz regenerieren, um dann den Fokus komplett auf das Derby gegen die Hammer Eisbären zu richten.“

Ab dem 24. Oktober wird es dann sehr intensiv für die Herforder Ice Dragons. Am Freitag, den 24. Oktober kommt es zum mit Spannung erwarteten ersten Saisonderby gegen die Hammer Eisbären, zwei Tage später geht es zum Drachenduell nach Erfurt. Das erste Dienstagsheimspiel folgt am 28. Oktober gegen den Herner EV Miners. Am Freitag, den 31. Oktober kommt es zum Derbyrückspiel in Hamm, am Sonntag, den 02. November sind die Icefighters Leipzig zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Tickets für die Heimspiele der Ice Dragons gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse.

Tore:

1:0 03:53 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Gleb Berezovskij)

2:0 11:23 Ryley Lindgren (Jackson Pierson)

3:0 26:44 Gleb Berezovskij (Jackson Pierson)

3:1 29:10 Kobe Roth (Phillip Marinaccio) PP2

3:2 29:47 Phillip Marinaccio (Max Hermens / Kobe Roth) PP1

3:3 32:07 Phillip Marinaccio (Mike Dalhuisen / Kobe Roth) PP1

4:3 38:43 Philip Woltmann

4:4 43:48 Danni Bindels (Ties Van Soest)

5:4 48:18 David Makuzki (Ryley Lindgren / Sebastian Moberg) PP1

6:4 58:40 Ryley Lindgren EN

Strafen:

Herford 12 Minuten

Tilburg 6 Minuten

Zuschauer: 758

