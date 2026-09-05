Ice Dragons siegen nach Aufholjagd

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist erfolgreich in das zweite Testspielwochenende gestartet und hat das Duell gegen den Regionalligisten Eisadler Dortmund mit 6:3 (0:2/4:1/2:0) gewonnen.

Dabei war den Ice Dragons deutlich das intensive Trainingsprogramm der vergangenen Woche anzumerken und die Mannen von HEV-Chefcoach Henry Thom mussten erst einmal die Müdigkeit aus den Beinen herauslaufen. So wurde das Spiel gegen ein stark aufspielendes Dortmunder Team nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand zum Härtetest für die Ostwestfalen.

Insbesondere die erste Reihe der Eisadler wusste ihre Gelegenheiten effektiv zu nutzen. Bereits nach 19 Sekunden sorgte Christopher Seto mit dem 1:0 für die Gäste für die kalte Dusche. Herford bemühte sich zwar um den Ausgleich, sorgte vor dem Tor zunächst jedoch nur für wenig Gefahr. Anders die Eisadler. In Überzahl war erneut Christopher Seto in der 11. Minute zur Stelle und erhöhte auf 2:0, womit erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Auch im Mitteldrittel erwischte Dortmund den besseren Start. Eine Kontersituation schloss der Däne Kristian Kragh 90 Sekunden nach Wiederbeginn zum 3:0 ab und so mancher Ice Dragons-Fan rieb sich verwundert die Augen. Die Eisadler hatten ihre Torchancen konsequent genutzt und lagen verdient und deutlich in Führung. Leon Köhler sorgte dann in der 23. Minute mit dem 1:3-Anschlusstreffer für den „Hallo-Wach-Moment“. Ab sofort lief es bei den Ice Dragons besser und sie drängten ihre Gegner ins Verteidigungsdrittel. Nur selten gelang es Dortmund noch, sich zu befreien und Herford erarbeitete sich vermehrt Torchancen. In Überzahl wurde Tamas Kanya sehenswert freigespielt und die Nummer 19 der Ice Dragons vollendete zum 2:3 (32.). Der HEV erhöhte nun deutlich das Tempo und kam in der 36. Minute bei einem erneuten Powerplay zum 3:3-Ausgleich durch Alexis D´Aoust. 60 Sekunden vor der letzten Drittelpause sorgte Jackson Pierson dann mit seinem Tor zum 4:3 endgültig für die Wende.

Auch im Schlussabschnitt blieb der Gastgeber das spielbestimmende Team und ließ keine Zweifel mehr am Sieger aufkommen. Im „5auf4“ sorgte Leon Köhler in der 53. Minute mit dem 5:3 für die Vorentscheidung, Jegors Kalnins setzte in den letzten Sekunden den 6:3-Schlusspunkt per EmptyNet-Goal. So setzte sich am Ende der Favorit aus OWL doch noch sicher durch, das Dortmunder Team hinterließ in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ jedoch einen sehr guten Eindruck und betrieb eine Menge Eigenwerbung.

Bereits 21 Stunden später folgt für die Ice Dragons das nächste Testspiel des Wochenendes. Ab 17.30 Uhr ist das Team von Henry Thom in der Samstagsbegegnung erneut gefordert, wenn es zu den Beach Devils Timmendorfer Strand geht.

Tore:

0:1 00:19 Christopher Seto (Lennart Schmitz / Kristian Kragh)

0:2 10:05 Christopher Seto (Lukas Mannes / Kristian Kragh) PP1

0:3 21:26 Kristian Kragh (Christopher Seto / Lennart Schmitz)

1:3 22:51 Leon Köhler (Dennis Sticha)

2:3 31:45 Tamás Kánya (Max Jelavic / Alexis D´Aoust) PP1

3:3 35:56 Alexis D´Aoust (Tamás Kánya / Jackson Pierson) PP1

4:3 39:01 Jackson Pierson (Max Jelavic / Alexis D´Aoust)

5:3 52:59 Leon Köhler (Maxim Mastic / Dennis Sticha) PP1

6:3 59:52 Jegors Kalnins (Dennis König)

Strafen:

Herford 10 Minuten

Dortmund 10 Minuten

Zuschauer:

657

504 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht