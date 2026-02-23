Ice Dragons siegen im wilden Duell

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das wichtige Spiel der Oberliga Nord Zwischenrunde bei den Icefighters Leipzig mit 6:5 OT (3:1/2:3/0:1/1:0) nach Verlängerung gewonnen und bleibt somit weiterhin im Rennen um die PlayOffs.

Dabei erlebten die Ice Dragons ein Wechselbad der Gefühle und gewannen am Ende glücklich, aber nicht unverdient.

Im ersten Drittel wurde auf das Abtasten in der Anfangsphase verzichtet und so ergaben sich früh die ersten Torgelegenheiten. Jackson Pierson schloss in der 4. Minute eine Kontersituation zum 1:0 für die Gäste ab und nur vier Minuten später erhöhte Marius Garten zum 2:0 für die Ice Dragons. Der Jubel war bei den Ostwestfalen noch nicht verklungen, als Emil Aronsson gleich mit dem nächsten Angriff für Leipzig auf 1:2 verkürzte. Als nächstes war Herford wieder an der Reihe. Der HEV setzte sich im Drittel der Leipziger fest und Leon Köhler stellte in der 11. Minute den alten Abstand wieder her. So wurden beim Spielstand von 3:1 für die Ice Dragons erstmals die Seiten gewechselt.

War das erste Drittel sehr abwechslungsreich, so wurde es im Mittelabschnitt teilweise recht wild. Leipzig kam mit viel Schwung aus der Kabine und verkürzte in der 27. Minute durch Johan Eriksson auf 2:3. Rund 120 Sekunden später folgte eine unübersichtliche Szene vor dem Tor von Herfords Torhüter Jakub Urbisch. Der Videobeweis gab jedoch eine Auflösung und Steve Hanusch hatte die Scheibe irgendwie über die Linie zum 3:3 geschoben. Die Ostwestfalen legten jedoch den Schalter schnell wieder um und David Makuzki fälschte zur erneuten Gästeführung in der 30. Minute ab. Nun ging es endgültig auf dem Eis hin und her und die Icefighters sollten den nächsten Treffer erzielen. Tim Detig glich in der 33. Minute zum 4:4 aus und Leipzig hatte wenig später in Überzahl die Gelegenheit zur Führung. Doch Ryley Lindgren nutzte einen Fehler in der Defensivabteilung der Sachsen und erzielte per Shorthander das 5:4 für den HEV.

Im Schlussdrittel beruhigte sich das Spiel ein wenig. Leipzig bemühte sich um den Ausgleich, während Herford seine Defensive stabilisierte. In der 48. Minute kamen die Gastgeber dann aber doch zum nächsten Treffer durch Vincent Hessler. Beiden Mannschaften war nun das hohe Anfangstempo anzumerken, die Aktionen wurden ungenauer und so blieb es trotz einiger guter Chancen beim 5:5 und die Verlängerung musste über den wertvollen Zusatzpunkt entscheiden.

In der Overtime waren die Ice Dragons sofort spielbestimmend, kontrollierten den Puck und erarbeiteten sich geduldig Torgelegenheiten. Ab der 63. Minute agierte Herford im „4auf3“-Powerplay und schnürte den Gegner noch mehr ein. In der Schlussminute erzielte schließlich Ryley Lindgren das 6:5 und sicherte den Ostwestfalen den wichtigen Sieg.

Herfords Chefcoach Henry Thom war nach dem Spiel mit dem Ergebnis zufrieden: „Das war heute insgesamt ein ganz schön wildes Duell, fast ein wenig chaotisch. Am Ende bin ich sehr froh über den Zusatzpunkt und den Sieg, der im Moment sehr wertvoll für uns ist.“

Herford bleibt weiterhin auf Platz 4 der Tabelle und liegt nun einen Zähler hinter Herne, die vier Sekunden vor dem Ende der Begegnung gegen Hamm den 4:3-Siegtreffer erzielten. Punktgleich mit den Ice Dragons folgen Rostock und Erfurt auf den Positionen 5 und 6.

Tore:

0:1 03:30 Jackson Pieson (Jegors Kalnins / Marius Garten)

0:2 07:24 Marius Garten (Jegors Kalnins / Ryley Lindgren)

1:2 07:39 Emil Aronsson (Johan Eriksson / Philipp Hertel)

1:3 10:54 Leon Köhler (Yannis Walch / Jegors Kalnins)

2:3 26:20 Johan Eriksson (Vincent Hessler / Steve Hanusch)

3:3 28:28 Steve Hanusch (Chad Bassen / Jan-Luca Schumacher)

3:4 29:52 David Makuzki (Leon Köhler / Matyas Kovacs)

4:4 32:00 Tim Detig (Lukas Vantuch / Fredrik Alasaari)

4:5 36:24 Ryley Lindgren SH1

5:5 47:34 Vincent Hessler (Emil Aronsson / Johan Eriksson)

5:6 64:01 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg / Jackson Pierson) PP1

Strafen:

Leipzig 14 Minuten + 5 Minuten Robin Thalmeier

Herford 12 Minuten + 5 Minuten Philip Woltmann

Zuschauer:

1667