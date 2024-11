Ice Dragons schreiben in einer magischen Nacht Vereinsgeschichte: Herford bezwingt erstmals Tilburg Trappers!

Herford. (PM HEV) Magische Hockeynacht – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Tilburg Trappers...

Herford. (PM HEV) Magische Hockeynacht – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Tilburg Trappers bezwungen.

Die Ice Dragons siegten in einem dramatischen Duell vor ausverkauftem Haus mit 8:6 (4:1/2:3/2:2), nachdem man in der Vergangenheit in 17 Versuchen jeweils dem niederländischen Topteam gratulieren musste.

Der Abend begann für die ostwestfälischen Eishockeyfans bereits vor dem Anbully mit viel Jubel. Mit der Unterstützung der #together-Gemeinschaft, bestehend aus den Exklusivpartnern des Herforder Eishockey Vereins, wurde die Rückkehr von Logan DeNoble realisiert. Der 27jährige Kanadier war am späten Donnerstagabend in Herford angekommen und wurde in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ den Zuschauern in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ präsentiert. Bevor Herfords Nummer 82 jedoch sein erstes Spiel für die Ice Dragons in dieser Spielzeit bestreitet, soll er zunächst noch einige Trainingseinheiten absolvieren, um das HEV-Spielsystem zu verinnerlichen.

Von Beginn an war zu spüren, dass sich der HEV einiges vorgenommen hatte. So dauerte es nur bis zur 4. Spielminute, als Brendon Schultz den Torreigen mit dem 1:0 eröffnete. Tilburg schlug jedoch schnell zurück und glich in der 6. Minute zum 1:1 durch Max Hermens aus. Die Zuschauer erhielten trotz der beiden frühen Treffer in den folgenden Minuten keine Ruhepause. Emil Lessard Aydin steuert zunächst die erneute Herforder Führung zum 2:1 bei (9.), Niklas Hildebrand nutzte in der 13. Minute eine Überzahlsituation zum 3:1. Rund 180 Sekunden vor der ersten Pausensirene erhöhte Nils Wegner bei einem erneuten Powerplay auf 4:1 und brachte die Eishalle zum Kochen.

Der zweite Spielabschnitt hatte gerade erst begonnen, als Brendon Schultz in Unterzahl einen blitzschnellen Konter zum 5:1 vollendete. Wer nun glaubte, dass bereits eine Vorentscheidung gefallen war, sah sich getäuscht. Tilburg wurde Minute für Minute stärker. Innerhalb von 120 Sekunden brachten Phillip Marinaccio in Überzahl (26.), Marvin Timmer (27.) und erneut Phillip Marinaccio die Trappers wieder auf 4:5 heran (28.). Doch Herford ließ keine Wende zu, agierte wieder hochkonzentriert und durfte nach dem 6:4 durch Nils Wegners zweites Tor zum 6:4 erneut jubeln (32.).

Spätestens das Schlussdrittel war dann nichts mehr für schwache Nerven. D´artagnan Joly verkürzte bei doppelter Überzahl in der 48. Minute auf 5:6, Emil Lessard Aydin stellte in der 53. Minute mit dem 7:5 den alten Abstand wieder her, bevor Giovanni Vogelaar mit dem 6:7 die letzten fünf Spielminuten einläutete. Tilburg drängte nun auf den Ausgleich und warf alles nach vorne, während sich die Ice Dragons in alles Schüsse hineinwarfen. Schließlich erlöste Brandon Schultz zwei Minuten vor der Schlusssirene die Ice Dragons-Anhänger mit seinem dritten Tor zum 8:6-Endstand per EmptyNet.

Auch Herfords Headcoach Henry Thom lobte seine Mannschaft auf der anschließenden Pressekonferenz: „Kompliment an die Mannschaft, sie hat heute irgendwie einen Weg gefunden dieses Spiel zu gewinnen und hat einen sehr guten Charakter gezeigt“. Der HEV verbesserte sich in der Tabelle mit 24 Punkten auf Platz 4 und hat sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. In der Sonntagsbegegnung kommt es ab 16.00 Uhr zum Drachenduell bei den TecArt Black Dragons Erfurt. Für alle, die das Team nicht live vor Ort unterstützen, wird die Begegnung auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 03:11 Brandon Schultz (Emil Lessard Aydin / Nick Walters)

1:1 05:04 Max Hermens (Phillip Marinaccio)

2:1 08:44 Emil Lessard Aydin (Brandon Schultz / Ryley Lindgren)

3:1 12:25 Niklas Hildebrand (Marius Garten / Leon Köhler) PP1

4:1 16:52 Nils Wegner (Niklas Hildebrand / Leon Köhler) PP1

5:1 20:24 Brandon Schultz (Yannis Walch / Ryley Lindgren) SH1

5:2 25:01 Phillip Marinaccio (Anthony Rinaldi) PP1

5:3 26:01 Marvin Timmer (Mike Dalhuisen)

5:4 27:06 Phillip Marinaccio (Max Hermens)

6:4 31:09 Nils Wegner (Dennis König / Timo Sticha)

6:5 47:53 D´artangnan Joly (Anthony Rinaldi / Max Hermens) PP2

7:5 52:29 Emil Lessard Aydin (Brandon Schultz / Ryley Lindgren)

7:6 54:44 Giovanni Vogelaar (Justin van der Ven) PP1

8:6 57:54 Brandon Schultz (Emil Lessard Aydin / Ryley Lindgren) EN

Strafen:

Herford 20 Minuten

Tilburg 14 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV