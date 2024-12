Ice Dragons schnappen sich nÃ¤chsten Derbysieg

Herford. (PM HEV) Dem Herforder Eishockey Verein ist der dritte Derbysieg der Saison bei den Hammer Eisbären gelungen.

In einer taktisch geprägten Partie waren die Ice Dragons das effektivere Team und siegten mit 3:1 (0:0/2:1/1:0).

Beiden Mannschaften war zu Beginn das intensive Oberliga-Programm der vergangenen Tage anzumerken. So galt das Hauptaugenmerk zunächst der kompakten Defensivarbeit, womit hochkarätige Torgelegenheiten Mangelware blieben. Folgerichtig ging es torlos in die erste Drittelpause.

Im Mittelabschnitt erhöhte Hamm früh den Druck und kam durch Joonas Alanne in der 26. Minute zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0. Auch in den nächsten Minuten blieben die Eisbären spielbestimmend und forderten die Herforder Abwehr inklusive Torhüter Jakub Urbisch. Doch Herford steigerte sich Minute um Minute, setzte wieder selbst Offensivakzente und kämpfte sich in die Begegnung zurück. Hinzu kam ein deutlich effektiveres Überzahlspiel, das Logan DeNoble in der 36. Minute mit einem satten Schuss zum 1:1-Ausgleich nutzte. Rund 120 Sekunden später war der HEV in einem weiteren Powerplay erfolgreich. Brett Humberstone netzte mit einem verdeckten Schuss zur Herforder 2:1-Führung ein und erzielte gleichzeitig den 100. Saisontreffer der Ice Dragons.

Im letzten Drittel entwickelte sich immer mehr ein Abnutzungskampf. Hamm versuchte sich immer wieder in der Angriffszone festzusetzen, scheiterte jedoch an der Defensivabteilung der Herforder oder an Schlussmann Jakub Urbisch, der erneut ein starkes Spiel zeigte. Die Ostwestfalen warteten geduldig auf sich bietende Kontersituationen und blieben dadurch gefährlich. Rund zwei Minuten vor dem Ende setzte Hamm alles auf eine Karte und nahm den eigenen Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers aus dem Gehäuse. 70 Sekunden vor Schluss befreite sich Herford aus der Umklammerung und Brandon Schultz vollendete den Konter mit dem Treffer zum 3:1-Endstand ins leere Tor.

„Ein schönes Spiel war es heute nicht, sondern ein Duell mit sehr viel Taktik. Man merkt im Moment diese intensive Saisonphase und ich bin mit der Arbeitseinstellung meiner Mannschaft sehr einverstanden“, zeigte sich Chefcoach Henry Thom nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Durch den Derbysieg hat sich Herford mit 42 Punkten auf Platz 5 in der Tabelle verbessert und zog an den Hammer Eisbären vorbei. Bereits am Montag wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die Ice Dragons. Ab 20.30 Uhr empfängt der Herforder Eishockey Verein in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ im Verfolgerduell den Tabellendritten Icefighters Leipzig. Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sparde.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

1:0 25:09 Joonas Alanne (Daniel Reichert / Julian Airich)

1:1 35:26 Logan DeNoble (Brett Humberstone / Ryley Lindgren) PP1

1:2 37:33 Brett Humberstone (Ryley Lindgren / Brandon Schultz) PP1

1:3 58:50 Brandon Schultz (Emil Lessard Aydin) EN

Strafen:

Hamm 14 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer: 1376

