Ice Dragons retten drei Punkte ins Ziel

Herford. (PM HEV) Gewonnen ist gewonnen – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das wichtige Auswärtsspiel beim Schlusslicht Rostock Piranhas mit 7:6 (4:1/2:3/1:2) gewonnen.

Dabei wurde es nach einer zwischenzeitlich deutlichen Führung der Ice Dragons in den Schlussminuten noch einmal spannend.

Die Ostwestfalen waren sofort hellwach und erzielten durch André Gerartz mit der ersten Torchance das 1:0 in der 2. Spielminute. Logan DeNoble ließ in der 4. Minute das 2:0 folgen und so hatte der HEV einen Auftakt nach Maß erwischt. Erst in doppelter Überzahl fand Rostock in die Begegnung hinein. Mark Ledlin verkürzte im „5 gegen 3“ in der 14. Minute auf 1:2. Die zweite Strafzeit der Herforder war jedoch noch nicht abgelaufen, als Rustams Begovs in Unterzahl nur kurze Zeit später den alten Abstand wieder herstellte. Die Gäste sollten jedoch noch ein weiteres Mal im ersten Drittel zuschlagen. Gleb Berezovskij sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 für eine scheinbar beruhigende Führung beim ersten Seitenwechsel (18.).

Rostock gab sich jedoch bei weitem noch nicht geschlagen. Matthew Barry verkürzte in der 24. Minute auf 2:4 für die Gastgeber, doch erneut hatten die Ice Dragons sofort eine Antwort parat. Zunächst steuerte André Gerartz nur 90 Sekunden später das 5:2 bei, dann traf auch Logan DeNoble in der 27. Minute ein weiteres Mal und schraubte das Zwischenergebnis in Unterzahl auf 6:2. Doch wer dachte, dass eine Entscheidung gefallen war, sah sich getäuscht. Mit dem 3:6 durch Keegan Dansereau keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf. Zu allem Überfluss handelte sich Justin Unger kurz vor Ende des zweiten Drittels eine Matchstrafe aufgrund eines Checks gegen Kopf und Nacken ein und musste vorzeitig den Gang in die Kabine antreten. 11 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels nutzte Mark Ledlin die nächste Torchance und netzte zum 4:6 ein.

Chefcoach Milan Vanek schien in der letzten Pause jedoch seine Mannschaft wieder aufgerüttelt zu haben. Rustams Begovs brachte mit seinem Treffer zum 7:4 in der 45. Minute zunächst wieder Ruhe in das Herforder Spiel. Doch Rostock warf noch einmal alles nach vorne. Nach dem 5:7 in der 48. Minute durch Tom Pauker waren die Piranhas wieder auf Schlagdistanz und auf die Ice Dragons wartete nun ein intensives Spiel in der Defensive. 65 Sekunden vor dem Ende war es erneut Tom Pauker, der mit seinem zweiten Treffer das Spiel zur Nervenschlacht werden ließ. Noch einmal setzte Rostock zu den letzten Angriffen an, doch Herford verteidigte noch einmal mit viel Einsatz und brachte den knappen Sieg ins Ziel.

„Für die Zuschauer war das heute bestimmt sehr unterhaltsam, als Trainer wachsen einem jedoch durch einige Defensivaktionen graue Haare. Doch am Ende haben wir gewonnen und nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit“, war Milan Vanek auf der anschließenden Pressekonferenz froh über den knappen Sieg seiner Mannschaft. Mit 50 Punkten ist Herford in der Tabelle an Erfurt vorbeigezogen und nimmt aktuell wieder den 10. Platz ein, der die Qualifikation zu den PrePlayOffs bedeuten würde. Am kommenden Freitag steht für die Ice Dragons zunächst das Auswärtsspiel bei den Herne Miners auf dem Programm, bevor am Sonntag ein echter Showdown gegen die Black Dragons Erfurt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ansteht.

Tore:

0:1 01:36 André Gerartz (Rustams Begovs / Marius Garten)

0:2 03:09 Logan DeNoble (Max Droick / Aaron Reckers)

1:2 13:17 Mark Ledlin (Matthew Barry / Keegan Dansereau) PP2

1:3 14:35 Rustams Begovs (Logan DeNoble / André Gerartz) SH1

1:4 17:06 Gleb Berezovskij (Rustams Begovs / André Gerartz)

2:4 23:52 Matthew Barry (Keegan Dansereau / Marius Pöpel)

2:5 26:51 André Gerartz (Dennis König / Gleb Berezovskij)

2:6 26:51 Logan DeNoble (Killian Hutt / Rustams Begovs) SH1

3:6 37:13 Keegan Dansereau (Marius Pöpel / Dante Hahn)

4:6 39:49 Mark Ledlin (Tom Pauker)

4:7 44:28 Rustams Begovs (André Gerartz / Nicklas Müller)

5:7 47:52 Tom Pauker (Philipp Seckel / Mark Ledlin)

6:7 58:55 Tom Pauker (Keegan Dansereau / Matthew Barry)

Strafen:

Rostock 4 Minuten

Herfor 10 Minuten + Matchstrafe Justin Unger

Zuschauer: 751

