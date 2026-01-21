Ice Dragons nutzen Chance in Erfurt

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die TÃ¼r zu den PlayOffs wieder etwas weiter aufgeschoben.

In der Oberliga Nord Hauptrunde gab es fÃ¼r die Ice Dragons einen wichtigen 5:2 (2:2/3:0/0:0)-AuswÃ¤rtserfolg, womit das Rennen um die Top 8 wieder deutlich enger geworden ist. In einer kÃ¶rperbetonten und zu Beginn wilden Partie, kam der HEV immer besser in die Begegnung hinein und kontrollierte in der Schlussphase das Geschehen. Ryley Lindgren machte sich mit drei Treffern selbst ein Geburtstagsgeschenk und war somit maÃŸgeblich am Sieg der Ostwestfalen beteiligt.

Die ersten Minuten liefen zunÃ¤chst jedoch Ã¼berhaupt nicht gut fÃ¼r das Herforder Team. WÃ¤hrend Erfurt sofort prÃ¤sent war, hatte der HEV groÃŸe MÃ¼he in der Defensive. Bereits in der 3. Minute erzielte Rene Kramer per Schlagschuss das 1:0 fÃ¼r die Gastgeber und 140 Sekunden spÃ¤ter nutzte Miro Markkula eine doppelte Ãœberzahl zum 2:0. Erfurt drÃ¤ngte nun sogar auf das 3:0 in der noch verbleibenden Powerplaysituation, lieÃŸ dann jedoch Ryley Lindgren ziehen, der in der 7. Minute das erste Unterzahltor der Saison fÃ¼r die Ice Dragons erzielte. In der Folge lieÃŸen die ThÃ¼ringer weitere gute Chancen liegen, bevor Herford allmÃ¤hlich die Partie besser in den Griff bekam. Eine schnelle Kombination von Philip Woltmann und Jackson Pierson nutzte schlieÃŸlich erneut Ryley Lindgren und erzielte in der 15. Minute das bis zu diesem Zeitpunkt etwas glÃ¼ckliche 2:2. Dieser Treffer zeigte jedoch eine deutliche Wirkung. Herford nahm nun das Heft immer mehr in die Hand, bis zum ersten Seitenwechsel blieb es aber noch bei dem Unentschieden.

Im zweiten Drittel kamen die Ostwestfalen wie verwechselt aus der Kabine und erhÃ¶hten den Druck. Die Begegnung wurde nun physisch intensiver und der HEV wusste die sich gebenden Ãœberzahlsituationen zu nutzen. In der 26. Minute fÃ¤lschte Jannis KÃ¤lble im Powerplay einen Schuss von Marius Garten unhaltbar zur GÃ¤stefÃ¼hrung ab. In der 29. Minute folgte dann der zweite Shorthander des Spieles und erneut traf Ryley Lindgren in einer Kontersituation zum 4:2. Der nÃ¤chste Treffer resultierte wieder aus einer Ãœberzahlsituation der Herforder. David Makuzki hebelte mit einem Querpass die gesamte Defensive der Erfurter aus und Philip Woltmann vollendete zum 5:2 (32.). Mit der 3-Tore-FÃ¼hrung im RÃ¼cken begannen die GÃ¤ste nun, sich mehr und mehr auf die Defensivarbeit zu konzentrieren.

Im Schlussabschnitt kontrollierte Herford das Spiel, riskierte nicht mehr viel und stand gut in der Defensive. Auch eine 5-Minuten-Zeitstrafe nutzten die Ice Dragons dazu, um die Uhr herunterzuspielen. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr und so verkÃ¼rzten die Ostwestfalen den RÃ¼ckstand auf die PlayOff-Zone auf neun ZÃ¤hler. Da auch Rostock und Herne punkteten, ist der Kampf um die Top 8 noch einmal neu entbrannt.

â€žIn den ersten Minuten haben wir nicht gut begonnen und haben auch zu viele Strafen kassiert. Wir sind dann aber gut zurÃ¼ckgekommen und haben ab dem zweiten Drittel das Spiel immer mehr kontrolliert. Im Schlussabschnitt spielen wir dann alles souverÃ¤n zu Endeâ€œ, analysierte HEV-Chefcoach Henry Thom nach der Begegnung.

Inklusive der Zwischenrunde, die im Februar startet, hat der Herforder Eishockey Verein nun 13 Spieltage Zeit, um sich noch weiter in Position zu bringen. So wird das Derby am kommenden Freitag bei den Hammer EisbÃ¤ren zumindest fÃ¼r die Ice Dragons zum Spiel mit PlayOff-Charakter. Ã„hnlich sieht es im letzten Hauptrundenheimspiel am Sonntag aus. Dann sind die Saale Bulls aus Halle ab 18.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle â€žIm Kleinen Feldeâ€œ. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr Ã¶ffnet. Aufgrund der hohen Kartenanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der VorverkaufsmÃ¶glichkeit.

Tore:

1:0 02:58 Rene Kramer (Miro Markkula / Santeri Haarala)

2:0 05:19 Miro Markkula (Louis Postel / Rene Kramer) PP2

2:1 06:17 Ryley Lindgren (Mika Hupach) SH1

2:2 14:56 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Philip Woltmann)

2:3 25:08 Jannis KÃ¤lble (Marius Garten / Philip Woltmann) PP1

2:4 28:34 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Sebastian Moberg) SH1

2:5 31:33 Philip Woltmann (David Makuzki / Marius Garten) PP1

Strafen:

Erfurt 12 Minuten + 5 Minuten Fritz Denner + Spieldauer-Disziplinarstrafe Fritz Denner

Herford 16 Minuten

Zuschauer:

752

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!