Oberliga Nord
Hannover IndiansHerforder EV

Ice Dragons müssen sich nach großem Kampf geschlagen geben

29. September 20252 Mins read41
Brent Aubin (l.) und Marius Garten (r.) / © Jana Hemmelmann
Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ die Oberliga Nord-Begegnung gegen die Hannover Indians knapp mit 2:3 (0:1/1:1/1:1) verloren.

In einem intensiven Duell kämpften die Ice Dragons bis in die Schlusssekunden, mussten am Ende jedoch den Gästen gratulieren.

Beide Teams begannen mit viel Offensivdrang, doch mit zunehmender Spielzeit erarbeiteten sich die Indians Vorteile und setzten die Gastgeber unter Druck. Das 1:0 durch Jari Neugebauer war in der 13. Minute fast die logische Folge. Herford arbeitete sich jedoch gut in die Partie zurück und blieb den Gästen auf den Fersen.

Im zweiten Drittel nutzte Marius Garten eine Überzahlsituation bei angezeigter Strafe und netzte in der 24. Minute zum 1:1-Ausgleich ein. Hannover intensivierte in der Folge noch einmal das Tempo und drängte den HEV in die eigene Defensivzone. Bis zur 35. Minute hielt Herford dem Druck stand, musste dann jedoch das 1:2 in Unterzahl durch Brent Aubin hinnehmen.

Im Schlussdrittel schlugen die Ice Dragons dann schnell noch einmal zurück. Jegors Kalnins schnappte sich die Scheibe in der 44. Minute an der blauen Linie, fuhr in Bedrängnis im weiten Bogen um das gegnerische Tor herum und vollendete mit einem platzierten Schuss aus der Distanz. Von nun an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften spielten mit viel Tempo und Physis, jedoch kassierte der HEV in den letzten 20 Minuten insgesamt zu viele Strafzeiten und agierte mehrmals in Unterzahl. Ausgerechnet der Ex-Herforder Emil Lessard Aydin nutzte ein solches Powerplay und vollendete in der 55. Minute zum 3:2-Endstand. Die Indians verteidigten den knappen Vorsprung in den letzten Minuten souverän und entführten somit drei Zähler aus der Drachenhöhle.

HEV-Chefcoach Henry Thom blickte nach der Begegnung bereits auf das nächste Spiel: „Ich bin heute mit dem spielerischen sehr zufrieden, mit null Punkten aber natürlich nicht. Diese Liga wird sehr eng und uns erwartet am kommenden Freitag gegen Erfurt wieder ein intensives Spiel, in dem wir unbedingt punkten wollen.“

Neben dem Heimspiel am kommenden Freitag um 20.30 Uhr wartet am Sonntag das HEV-Duell bei den Herner EV Miners. Tickets für das Duell mit den TecArt Black Dragons Erfurt gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn um 19.30 Uhr öffnet.

Tore:
0:1 12:07 Jari Neugebauer (Brent Aubin / Emil Lessard Aydin)
1:1 23:14 Marius Garten (Gleb Berezovskij / Dennis Sticha) PP1
1:2 34:05 Brent Aubin (Jacob Lagace / Tom-Eric Bappert) PP1
2:2 43:06 Jegors Kalnins (Philip Woltmann / Jackson Pierson)
2:3 54:01 Emil Lessard Aydin (Jacob Lagace / Ryker Killins) PP1
Strafen: Herford 12 Minuten – Hannover 8 Minuten
Zuschauer: 854

Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Fribourg-Gottéron verpflichtet Daniel Ljunggren

