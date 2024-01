Ice Dragons mÃ¼ssen in Niederlage einwilligen

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord gegen die Hannover Indians in eine 2:5 (1:2/0:1/1:2)-Niederlage einwilligen und...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste in der Oberliga Nord gegen die Hannover Indians in eine 2:5 (1:2/0:1/1:2)-Niederlage einwilligen und vermochte dieses Mal den Gegner vor fast 1000 Zuschauern nicht in ein offenes Duell hineinzuziehen.

Obwohl die Ice Dragons mit 1:0 in Führung gingen, siegten die Gäste am Ende noch deutlich und entführten somit 3 wichtige Punkte aus der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Herford erwischte zunächst einen Start nach Maß und erzielte durch Emil Lessard-Aydin bei seiner Heimprämiere in der 3. Minute das 1:0. Doch die Führung sollte nur kurze Zeit Bestand haben, denn Matias Varttinen glich in Überzahl in der 9. Minute aus. Noch vor der ersten Pause traf Leonard Mössinger in der 12. Minute zum 2:1 für die Gäste.

Im zweiten Drittel blieben die Niedersachsen das spielbestimmende Team und kamen in der 27. Minute durch Matias Varttinen zum 3:1, mit dem auch letztmals die Seiten gewechselt wurden.

Im Schlussabschnitt keimte noch einmal Hoffnung beim HEV auf, als Emil Lessard-Aydin mit seinem zweiten Treffer in der 46. Minute auf 2:3 verkürzte. Doch erneut hatte Matias Varttinen für die Indians eine passende Antwort parat und stellte mit seinem 3. Tor des Abends den alten Abstand wieder her (49.). Der HEV versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um sich heranzuarbeiten und Headcoach Risto Kurkinen nahm früh Torhüter Justin Schrörs zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch die Bemühungen der Ice Dragons waren vergebens und Dennis Palka machte rund 30 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 5:2 den Deckel auf die Partie.

„Obwohl wir früh mit 1:0 in Führung gegangen sind, haben wir unser Spiel nicht so richtig gefunden und Hannover gewinnt verdient die Begegnung. Für Emil Lessard-Aydin freut mich sein guter Auftakt bei uns. Seine beiden Tore haben seine gute Leistung belohnt und mit seiner Physis hilft er uns natürlich. Wir werden nun die nächste Trainingswoche in Angriff nehmen und wollen dann wieder versuchen am kommenden Wochenende in Halle und zuhause gegen Duisburg besser und erfolgreicher zu agieren“, so Risto Kurkinen im Anschluss an die Begegnung.

Tore:

1:0 02:45 Emil Lessard-Aydin (Rudolfs Maslovskis / Rustams Begovs)

1:1 08:43 Matias Varttinen (Sebastian Christmann / Nicolas Turnwald) PP1

1:2 11:00 Leonard Mössinger (Nicolas Turnwald / Tom Stumpe)

1:3 26:50 Matias Varttinen (Branislav Pohanka / Igor Bacek)

2:3 45:11 Emil Lessard-Aydin (Rudolfs Maslovskis / Jonas Gerstung)

2:4 48:39 Matias Varttinen (Igor Bacek)

2:5 59:33 Dennis Palka EN

Strafen:

Herford 6 Minuten

Hannover 6 Minuten

Zuschauer:

964