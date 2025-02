Ice Dragons mÃ¼ssen Hamm gratulieren

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste erstmals in dieser Spielzeit eine Derbyniederlage gegen die Hammer Eisbären hinnehmen.

Beim 2:5 (1:2/0:2/1:1) fanden die Ice Dragons nicht richtig in die Begegnung, während die Gastgeber deutlich präsenter agierten und verdient gewannen.

Chefcoach Henry Thom gab seinen Feldspielern, von denen bis auf den verletzten Nils Wegner alle im LineUp standen, ausreichend Eiszeit, gönnte jedoch Jakub Urbisch im Tor der Herforder etwas Erholung vor den anstehenden PlayOffs, wodurch Kieren Vogel im HEV-Gehäuse startete.

Die Begegnung begann für die Ostwestfalen alles andere als wunschgemäß. Noch nicht einmal 30 Sekunden waren in der beta Finanz Eissportarena gespielt, da nutzte Joonas Alanne die erste Torchance zum 1:0. Herford zeigte sich jedoch nur kurz geschockt und kam durch Brett Humberstone in der 9. Minute zum Ausgleich in einer Überzahlsituation. Doch auch Hamm zeigte Qualität im Powerplay und ging in der 18. Minute noch vor dem ersten Seitenwechsel durch Philip Kuschel erneut in Führung.

Im zweiten Spielabschnitt verlor Herford dann den Derbyfaden und agierte insgesamt zu brav, während Hamm deutlich aggressiver wirkte. In der 30. Minute war es nochmals Philip Kuschel, der mit seinem zweiten Treffer die Weichen in Richtung Sieg stellte. Mit dem 4:1 sorgte Dante Hahn dann in der 38. Minute für die Vorentscheidung.

Auch die ersten Minuten des Schlussabschnitts gehörten den Eisbären. Erst nach dem 5:1 durch Oleg Tschwanow in der 44. Minute fand Herford besser ins Spiel und gestaltete den Rest der Begegnung zumindest ausgeglichen. Zu mehr als dem 2:5-Überzahltreffer durch Logan DeNoble sollte es jedoch nicht mehr reichen (48.).

„Hamm hat heute verdient gewonnen und gezeigt, dass es für sie um sehr viel ging. Wir haben nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Es wird nun für uns darum gehen, in den beiden verbleibenden Hauptrundenspielen den PlayOff-Modus hochzufahren. Es wird nicht klappen, den Schalter einfach so zum ersten Spiel umzulegen. Unsere tollen Fans haben heute beim Auswärtsspiel alles gegeben und wir wollen ab Sonntag vor heimischer Kulisse unbedingt wieder ein anderes Gesicht zeigen“, blickte Henry Thom nach dem Derby direkt auf die nächste Begegnung gegen die Hannover Scorpions am Sonntag ab 18.30 Uhr.

Aufgrund der extrem hohen Ticketanfrage wurde der Online-Vorverkauf für das Sonntagsspiel bereits vorzeitig beendet. Restkarten gibt es noch im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). In jedem Fall öffnet mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins bitten dringend um eine pünktliche Anreise um die angespannte Parkplatz- und Einlass-Situation zu entzerren.

Tore:

1:0 00:24 Joonas Alanne (Dominik Lascheit / Spencer Berry)

1:1 08:12 Brett Humberstone (Gleb Berezovskij / Dennis Sticha) PP1

2:1 17:21 Philip Kuschel (Gianluca Balla / Dante Hahn) PP1

3:1 29:45 Philip Kuschel (Daniel Reichert / Toni Silfver)

4:1 37:13 Dante Hahn (Joey Luknowsky / Dominik Lascheit)

5:1 43:12 Oleg Tschwanow (Lars Reuss / Thomas Zuravlev)

5:2 47:32 Logan DeNoble (Brett Humberstone / Brandon Schultz) PP1

Strafen:

Hamm 14 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer: 1147

