Ice Dragons mÃ¼ssen erste Heimniederlage einstecken

Herford. (PM HEV) Tor wie vernagelt – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren.

Gegen die Icefighters Leipzig gab es vor fast 800 Zuschauern eine 0:3 (0:2/0:0/0:1)-Niederlage, bei der die Ice Dragons 60 Minuten lang vergeblich gegen die Defensivabteilung der Gäste anrannte.

Bereits in den ersten Minuten der Begegnung zeichnete sich ab, dass es für Herford das erwartet schwierige Spiel werden sollte. Nutzte man beim 6:3-Erfolg am vergangenen Freitag in Hannover seine Chancen effektiv, war gegen Leipzig zunächst einmal viel Geduld gefordert. Die Ice Dragons hatten in der Anfangsphase durchaus Gelegenheiten zur Führung, doch mit zunehmender Spielzeit agierten die Icefighters gefährlicher. In der 17. Minute rutschte Herfords Torhüter Jakub Urbisch ein Schuss von Konstantin Bongers zum 0:1 über die Fanghand und nur zwei Minuten später erhöhte Jan-Luca Schumacher auf 2:0 für die Gäste.

Mit der Führung im Rücken verteidigten die Sachsen nun sehr kompakt und verhinderten im zweiten Drittel lange Zeit gefährliche Aktionen des HEV. Herford war zwar nun das deutlich spielbestimmende Team, kam jedoch häufig nur zu Abschlüssen aus der Distanz. Erst in der Schlussphase des Mittelabschnittes kamen die Ice Dragons zu hochkarätigen Torgelegenheiten, ließen diese jedoch ungenutzt.

Auch im letzten Drittel veränderte sich das Bild nicht. Herforder kämpfte um den Anschlusstreffer, Leipzig verteidigte hochkonzentriert und sehr clever. Auch die ostwestfälischen Eishockeyfans gaben alles auf den Rängen und unterstützten ihren HEV lautstark. Immer mehr rückte Gästetorhüter Konstantin Kessler nun in den Mittelpunkt, der an diesem Abend einfach nicht zu überwinden war. In den Schlussminuten setzte Herfords Chefcoach Henry Thom noch einmal alles auf eine Karte und brachte für HEV-Goalie Jakub Urbisch einen zusätzlichen Feldspieler auf das Eis, doch die Icefighters ließen einfach keinen Treffer zu und vollendeten ihr Spiel mit dem 3:0 durch Konstantin Bongers in der letzten Spielsekunde.

„Es gibt Tage, da kannst Du noch Stunden weiterspielen und es gelingt Dir trotzdem kein Tor. Die Mannschaft hat alles versucht und gekämpft, aber es sollte heute nicht sein. Leipzig hat sehr gut und sehr clever gespielt und heute dann auch verdient die Punkte mitgenommen. Ich möchte mich ausdrücklich bei unseren Fans bedanken, die super hinter uns gestanden haben und die Mannschaft auch nach dem Spiel noch toll verabschiedet haben. Das ist nicht selbstverständlich und die Jungs haben das sehr, sehr positiv mitgenommen“, lobte Henry Thom die Besucher in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Die Ice Dragons nehmen mit 21 Punkten in der Tabelle nun den 5. Platz ein und schauen bereits auf das nächste Heimspiel am Freitag, wenn die Tilburg Trappers ab 20.30 Uhr zu Gast in OWL sind. Tickets gibt es online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet auch eine Abendkasse. Am Sonntag steht für den Herforder Eishockey Verein das Auswärtsspiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt auf dem Programm.

Tore:

0:1 16:05 Konstantin Bongers (Walther Klaus / Erek-Dirk Virch)

0:2 18:23 Jan-Luca Schumacher (Emil Aronsson / Johan Eriksson)

0:3 59:59 Konstantin Bongers (Daniel Visner)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Leipzig 14 Minuten

Zuschauer:

792

