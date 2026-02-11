Ice Dragons mit zwei weiteren Endspielen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist nach dem erfolgreichen Vorwochenende mit Siegen in Herne (6:4) und gegen Leipzig (5:3) endgültig wieder mittendrin im Kampf um die PlayOff-Plätze.

Mit Rostock, Herne, Erfurt, Leipzig und den Ice Dragons gibt es aktuell fünf Bewerber um zwei freie Plätze. Lediglich die Hammer Eisbären scheinen derzeit als Tabellenführer sicher in den Vergleichen mit den Südligisten zu sein, benötigen jedoch auch weiterhin noch einige Punkte.

Nur wenige Zähler trennen die Teams auf den Plätzen 2 bis 6 der unteren Zwischenrundengruppe und so steht für die Ostwestfalen als Tabellenvierter der nächste Doppelspieltag mit absolutem Endspielcharakter bevor. Am Freitag geht die Reise zu den Rostock Piranhas (Spielbeginn 20.00 Uhr), Sonntag folgt um 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das enorm wichtige Duell mit den Black Dragons aus Erfurt.

Vor Beginn der Zwischenrunde wurden die Begegnungen mit den direkten Konkurrenten von HEV-Chefcoach Henry Thom als 6-Punkte-Spiele bezeichnet: „Gefühlt bewegen wir uns schon längere Zeit in einem PlayOff-Modus und gerade in den Duellen mit direkten Konkurrenten kann man natürlich viel bewegen. Unsere Konzentration geht immer und nur auf das nächste Spiel. Erst wenn dieses gespielt ist, blicken wir auf das nächste Duell.“ Viel wurde in den vergangenen Wochen beim Herforder Eishockey Verein auf die Tabelle geschaut. War man zwischenzeitlich als Letzter fast abgeschlagen, so hat sich das Team seit Mitte Dezember, beginnend mit dem Spiel am 19. Dezember gegen Tilburg, auf eine Aufholjagd begeben. Seit dieser Partie holten die Ice Dragons 30 Punkte in 19 Spielen und arbeiteten sich zuletzt auch wieder nach vorne. Immerhin gelang es am vergangenen Sonntag, sich mit dem Sieg gegen Leipzig an die PlayOff-Zone anzudocken, erreicht hat man die Top 8 jedoch noch nicht. Doch das ist nun das Zwischen-Ziel für den HEV an diesem Wochenende.

Zwei Punkte Vorsprung hat Herford auf den Freitagsgastgeber Rostock. Beide Mannschaften präsentierten sich in der bisherigen Zwischenrunde sehr stark. Während der HEV all seine Spiele gewann, mussten die Piranhas lediglich in eine knappe 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Hamm einwilligen. Viel steht für beide Teams in der Begegnung auf dem Spiel und so dürfte es heiß auf dem Eis zugehen.

Hochspannung verspricht auch das Drachenduell gegen Erfurt am Sonntag. Herford hat nur noch einen Rückstand von aktuell drei Punkten auf die Black Dragons und das knapp bessere Torverhältnis, das durchaus noch eine entscheidende Rolle in der Endabrechnung spielen kann. Beide Mannschaften haben somit die Gelegenheit, mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung PlayOffs zu gehen, für beide Teams wäre eine Niederlage ein deutlicher Rückschlag.

Tickets für das Duell gegen Erfurt am Sonntag gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet. Die Spiele der Oberliga werden live auf www.sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der zu erwartenden Kartenanfrage dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

