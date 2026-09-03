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Herforder EV

Ice Dragons mit zwei Tests innerhalb von 21 Stunden

3. September 20262 Mins read47
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© Tamara-Marie Mayer
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Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein stehen zwei interessante Begegnungen innerhalb von 21 Stunden in der PreSeason auf dem Programm.

In beiden Spielen treffen die Ice Dragons auf Regionalligisten und man darf gespannt sein, wie sich der HEV in der Favoritenrolle präsentieren wird.

Nach dem guten Saisoneinstieg mit zwei 4:3-Erfolgen gegen den Oberligakontrahenten Duisburg, will die Mannschaft von Chefcoach Henry Thom nun gegen die Eisadler Dortmund sowie bei den Beach Devils Timmendorfer Strand den nächsten Schritt in der Vorbereitung gehen.

Im Freitagsspiel sind zunächst die Ruhrgebietsstädter aus Dortmund zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“. Das Team aus der Regionalliga West verfügt über einen Kader, der es in den vergangenen Jahren verstand, um den Titel mitzuspielen. Das soll sich auch in der kommenden Spielzeit nicht ändern und so hat der EVD gleich mehrere Akteure verpflichtet, die in der Oberliga bestens bekannt sind. Wenn ab 20.30 Uhr das Duell der beiden Teams beginnt, gibt es für die ostwestfälischen Eishockeyfans auch ein Wiedersehen mit der Herforder „Eishockeylegende“ Jeff Job, der bei den Gästen als Co-Trainer an der Bande steht. Ein weiterer ehemaliger Akteur aus der Werrestadt gehört zum Torhüterduo der Dortmunder. Aus Christoph Oster ist längst der erfahrene Neurologe Dr. med. Christoph Oster geworden, doch dem Eishockeysport ist er über die vergangenen Jahre treu geblieben, auch wenn dieser inzwischen eine andere Priorität einnimmt. In Herford freut man sich in jedem Fall auf so manches Wiedersehen und einen hochinteressanten Vergleich zwischen Dritt- und Viertligisten.

Bereits am Samstag folgt die nächste Partie für die Ice Dragons. Es geht in die Heimat von Henry Thom an den Timmendorfer Strand. Bei den Beach Devils geht es jedoch nicht an den Strand, sondern in die Eishalle, wenn der HEV ab 17.30 Uhr auf die Gastgeber aus der neuen Regionalliga Nordost trifft. Der Eishockeystandort im hohen Norden misst sich in der kommenden Spielzeit mit mehreren neuen Gegnern. Nach der Zusammenlegung der Regionalliga Nord und der Regionalliga Ost ist das Teilnehmerfeld gewachsen und für die Beach Devils beginnt die Vorbereitungsphase mit dem Duell gegen die Ice Dragons.

Anschließend werden beide Mannschaften bei der Eröffnungsfeier der Beach Devils sein und den Abend ausklingen lassen. Das Herforder Team wird dann noch bis zum Sonntag vor Ort bleiben, wobei Chefcoach Henry Thom noch nicht verraten hat, welches Programm auf sein Team am Sonntag wartet. Vielleicht geht es ja doch noch an den Sandstrand, zumindest für eine weitere Trainingseinheit.
Tickets für die Freitagsbegegnung gegen Dortmund gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die ab 19.30 Uhr mit Einlassbeginn öffnet. Zudem wird die Partie live auf www.sprade.tv übertragen. Eine Live-Übertragung vom Spiel aus Timmendorfer Strand wird nicht angeboten, eine Reise an die Ostsee lohnt sich aber in jedem Fall.

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