Ice Dragons mit weiterem Ausrufezeichen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat im letzten Spiel des Jahres 2024 mit den Icefighters Leipzig das nächste Topteam der Oberliga Nord besiegt.

In einem spannenden Duell setzten sich die Ice Dragons vor erneut ausverkauftem Haus mit 3:1 (1:0/1:1/1:0) durch und unterstrichen ihre derzeit starke Form.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, bei dem die Defensivarbeit beider Teams in Vordergrund stand. Leipzig hatte zwar die größeren Spielanteile, kam jedoch wie das Herforder Team nur selten in die gefährlichen Zonen vor dem gegnerischen Tor. Doch der HEV zeigte ein weiteres Mal eine seiner Stärken dieser Saison und nutzte effektiv eine der wenigen sich bietenden Möglichkeiten zur 1:0-Führung durch Brett Humberstone in der 10. Minute.

Eine 5-Minuten-Überzahlsituation, die über die erste Pause hinausging, ließ Herford ungenutzt, so dass es lange Zeit mit dem knappen Vorsprung der Ice Dragons weiterging. Zum Ende des Mittelabschnitts ging es dann plötzlich Schlag auf Schlag. In der 37. Minute erhöhte Leon Köhler zunächst auf 2:0, nur 30 Sekunden später verkürzte Dennis Reimer noch vor dem letzten Seitenwechsel auf 1:2.

Im letzten Drittel zog Leipzig noch einmal das Tempo an. Herford verteidigte mit viel Einsatz und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Weitere Treffer sollten jedoch zunächst noch nicht fallen. In der Schlussphase setzten die Gäste alles auf eine Karte und nahmen Torhüter Eric Hoffmann zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Wie bereits bei den vergangenen Spielen kämpften die Ice Dragons weiter um jeden Zentimeter, warfen sich in die Schüsse und hatten in Jakub Urbisch wieder einen starken Rückhalt im eigenen Gehäuse. Rund 40 Sekunden vor der Schlusssirene vollendete Ryley Lindgren eine Kontersituation und netzte zum 3:1-Endstand ins verwaiste Tor ein.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben mit Tilburg, den Hannover Scorpions und den Icefighters Leipzig zuletzt die drei Topteams gehabt, nur unterbrochen vom Auswärtsderby in Hamm. Natürlich bin ich zufrieden und wer hätte gedacht, dass wir zum Jahreswechsel auf Platz 5 stehen werden“, so Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz. „Ich möchte mich außerdem bei unserem Physiotherapeuten Uwe Geiselmann bedanken. Er hat am Sonntag noch zwei unserer Spieler behandelt, damit sie gegen Leipzig überhaupt auflaufen konnten“, so Henry Thom weiter.

Mit 45 Punkten festigte Herford Platz 5 in der Tabelle und geht somit auf einem direkten PlayOff-Platz in das Jahr 2025. Am Freitag steht für die Ice Dragons die Auswärtspartie beim Tabellenvierten Hannover Indians auf dem Programm, das nächste Heimspiel ist am Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Black Dragons Erfurt.

Tickets für die Sonntagsbegegnung gibt es online auf www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 17.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

1:0 09:28 Brett Humberstone (Leon Köhler / Gleb Berezovskij)

2:0 36:10 Leon Köhler (Dennis Sticha / Brett Humberstone)

2:1 36:43Dennis Reimer (Luke Volkmann / Daniel Visner)

3:1 59:22 Ryley Lindgren (Yannis Walch) EN

Strafen:

Herford 8 Minuten

Leipzig 4 Minuten + 5 Minuten Erek-Dirk Virch

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV